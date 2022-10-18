Annesini metal çubukla dövüp, balkondan atmak isteyen şüpheliye 7 gün ev hapsi - Son Dakika
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Annesini metal çubukla dövüp, balkondan atmak isteyen şüpheliye 7 gün ev hapsi

18.10.2022 13:47
Annesini metal çubukla dövüp, balkondan atmak isteyen şüpheliye 7 gün ev hapsi

ANTALYA'da oturdukları evin balkonunda annesi Vasviye Ç.'yi (69) metal çubukla dövüp, aşağıya atmaya kalkışan E.Ç.'ye (39), 7 gün ev hapsi verildi.

ANTALYA'da oturdukları evin balkonunda annesi Vasviye Ç.'yi (69) metal çubukla dövüp, aşağıya atmaya kalkışan E.Ç.'ye (39), 7 gün ev hapsi verildi.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. E.Ç.'nin, balkonda annesi Vasviye Ç.'yi metal çubukla dövüp aşağı atmaya çalıştığı ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan E.Ç., annesi Vasviye Ç.'yi balkonda alıkoyarak, bazı kitapları ve eşyaları aşağı attı. Doktor olduğu ve psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir mesleğini yapamadığı ifade edilen E.Ç., zaman zaman balkon demirlerine çıkarak kendini sarkıttı.

Çağrılan özel harekat polisleri 5 saatin sonunda kapıyı çilingire açtırıp, içeri girdi. E.Ç., 2'nci kat balkonundan birinci katın pencere demirlerine bastı. Burada bir süre bekleyen E.Ç., üst kata çıkamayınca kendisini itfaiyenin şişme brandası üzerine bıraktı. Gözaltına alınan E.Ç., Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

E.Ç., annesi Vasviye Ç.'nin hürriyetini kısıtladığı ve yaraladığı gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan E.Ç.'ye 7 gün ev hapsi verildi. Vasviye Ç. ise oğlundan şikayetçi olmadı.


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Kaynak: DHA

Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesini metal çubukla dövüp, balkondan atmak isteyen şüpheliye 7 gün ev hapsi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Annesini metal çubukla dövüp, balkondan atmak isteyen şüpheliye 7 gün ev hapsi - Son Dakika
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