Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı - Son Dakika

Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı

6 saat önce

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, annesi Gönül Güngör'ü (55) boğazı ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan B.G. (32) lokantada çorba içerken yakalandı.

Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı, System.String[]

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, annesi Gönül Güngör'ü (55) boğazı ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan B.G. (32) lokantada çorba içerken yakalandı.Gözaltına alınan şüpheli, annesini öldürdüğünü itiraf etti.

Olay, dün öğle saatlerinde Bafra ilçesi Dededağı Mahallesi'nde meydana geldi. 5 çocuk annesi Gönül Güngör'ü ziyarete giden komşuları, kapının açık olduğunu fark etti. İçeri giren komşular, eşyaların dağınık olduğu evde, Güngör'ü kanlar içinde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Güngör'ün bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Gönül Güngör'ün cansız bedeni, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Komşuların ifadelerinden yola çıkan polis ve jandarma ekipleri, katil zanlısı olarak Güngör'ün psikolojik sorunları olan oğlu B.G.'nin peşine düştü. B.G. gece yarısı, bir lokantada çorba içerken yakalanarak, gözaltına alındı. Annesini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen B.G.'nin sorgusu sürüyor.


Polis, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erzurum'da dilenerek günde 500 lira kazanan kadın, 187 lira ceza aldı!
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Hırsızlıktan tutuklanan kadın: Adam öldürsem çekmezsiniz Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti

Son Dakika Haberleri
15:52 Ankara'da AVM'lerde virüs temizliği
15:52 EĞİTİM UZMANI UYARDI; UZAKTAN EĞİTİMDE VELİLERE ÇOK BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR
15:52 Bitlis'te caddeler, Van Gölü'nün sodalı suyuyla yıkanıp dezenfekte ediliyor
15:52 Restorasyonu tamamlanan Burmalı Mescit ibadete açıldı
15:52 Denizli Büyükşehir Belediyesi korona önlemlerini artırıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 15:53:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]