Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı - Son Dakika

Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı

6 saat önce

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, annesi Gönül Güngör'ü (55) boğazı ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan B.G. (32) lokantada çorba içerken yakalandı.

Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı, System.String[]

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, annesi Gönül Güngör'ü (55) boğazı ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan B.G. (32) lokantada çorba içerken yakalandı.Gözaltına alınan şüpheli, annesini öldürdüğünü itiraf etti.

Olay, dün öğle saatlerinde Bafra ilçesi Dededağı Mahallesi'nde meydana geldi. 5 çocuk annesi Gönül Güngör'ü ziyarete giden komşuları, kapının açık olduğunu fark etti. İçeri giren komşular, eşyaların dağınık olduğu evde, Güngör'ü kanlar içinde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Güngör'ün bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Gönül Güngör'ün cansız bedeni, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Komşuların ifadelerinden yola çıkan polis ve jandarma ekipleri, katil zanlısı olarak Güngör'ün psikolojik sorunları olan oğlu B.G.?nin peşine düştü. B.G. gece yarısı, bir lokantada çorba içerken yakalanarak, gözaltına alındı. Annesini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen B.G.'nin sorgusu sürüyor.

TUTUKLANDI

Samsun'un Bafra ilçesinde, annesi Gönül Güngör'ü (55) boğazı ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Burhan Güngör (32), emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı


Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:44 Kaynak: DHA
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Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı
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