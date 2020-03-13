Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı (2) - Son Dakika

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Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı (2)
6 saat önce
TUTUKLANDISamsun'un Bafra ilçesinde, annesi Gönül Güngör'ü (55) boğazı ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Burhan Güngör (32), emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:59 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Samsun'un Bafra ilçesinde, annesi Gönül Güngör'ü (55) boğazı ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Burhan Güngör (32), emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
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