Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı (2) - Son Dakika

Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı (2)

6 saat önce

TUTUKLANDISamsun'un Bafra ilçesinde, annesi Gönül Güngör'ü (55) boğazı ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Burhan Güngör (32), emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Samsun'un Bafra ilçesinde, annesi Gönül Güngör'ü (55) boğazı ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Burhan Güngör (32), emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.


Burhan Güngör, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:59 Kaynak: DHA
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