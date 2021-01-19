Annesini öldürdüğü iddia edilen sanığın "cezai ehliyeti" araştırılacak - Son Dakika

Annesini öldürdüğü iddia edilen sanığın "cezai ehliyeti" araştırılacak

19.01.2021 14:03
Annesini öldürdüğü iddia edilen sanığın

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevkine karar verdi.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevkine karar verdi.

Şehzadeler ilçesinde annesi Nuray Duğrul'u öldürdüğü iddiasıyla dava açılan İlhan Süngerciler'in yargılanmasına devam edildi.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına sanık Süngerciler, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Süngerciler, kendini ifade etmekte zorlanan bir kişiliği olduğunu, olay günü annesiyle bir tartışma yaşadıklarını ancak öldürmediğini ileri sürdü.

Sanığın avukatı Ümit Rona da müvekkilinin garip davranışlarının çevresindekilerce bilindiğini öne sürerek, müvekkilinin akıl sağlığının araştırılmasını ve cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda, sanığın akıl hastalığının ve cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair İstanbul Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasını kararlaştırdı.

Maktulün otopsi raporunu da İzmir Adli Tıp Kurumundan isteyen mahkeme, sanık Süngerciler'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 16 Mart'a erteledi.

Olay

Arda Mahallesi'nde yaşayan Nuray Duğrul (54), 2 Temmuz 2020'de eve tadilat için gelen ustalar tarafından mutfakta ölü bulunmuştu.

Başlatılan soruşturmada Duğrul'un 20 yaşındaki oğlu İlhan Süngerciler 2 gün sonra gözaltına alınmıştı.

Sokakta bulduğu kedileri eve getirmek istediğini ve buna karşı çıkan annesiyle tartıştıklarını öne süren şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından cinayeti işlediği iddiasıyla adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Sanık hakkında, "üst soydan kişiyi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Şehzadeler, İstanbul, Adli Tıp, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Annesini öldürdüğü iddia edilen sanığın 'cezai ehliyeti' araştırılacak - Son Dakika


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