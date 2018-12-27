Son Dakika Haberleri: Annesini Öldürdüğü İddia Edilen Sanık Hakim Karşısında

Annesini Öldürdüğü İddia Edilen Sanık Hakim Karşısında

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde annesini baltayla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Annesini Öldürdüğü İddia Edilen Sanık Hakim Karşısında, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde annesini baltayla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sertan Topuzoğlu ve avukatı ile sanığın babası Serhat Topuzoğlu katıldı.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan gönderilen değerlendirme raporunda sanığın olay sırasında akli dengesinin yerinde olduğu ve cezai ehliyeti bulunduğunun belirtildiğini söyledi.

Sanık Topuzoğlu, rapora karşı söyleyeceklerinin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini belirtti.

İddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, Topuzoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Eşi, Konak ilçesinde yaşayan Serap Topuzoğlu'nu (51) 24 Ağustos 2017'de evlerinde baltayla öldürülmüş halde bulmuş, cinayetle ilgili kadının oğlu Sertan Topuzoğlu (23) tutuklanmıştı.

Sertan Topuzoğlu hakkında "üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:57 Kaynak: AA

Konak, İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşini Vahşice Katleden Kocadan Kan Donduran İfade: Boşanmak İstedi, Öldürdüm Ünlü Sanatçı Hakan Peker Vasiyetini Açıkladı: Ben Öldükten Sonra Tüm Şarkılarımı Silsinler

Patronuna Uykuda Yakalanan İşçinin İşe İade Talebi Reddedildi Doğurduğu Bebeği Öldüren Genç Kız, Cesedi 2 Gün Valizde Sakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 17:01:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Annesini Öldürdüğü İddia Edilen Sanık Hakim Karşısında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]