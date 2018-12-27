Annesini Öldürdüğü İddia Edilen Sanık Hakim Karşısında

İzmir
'in Konak
ilçesinde annesini baltayla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sertan Topuzoğlu ve avukatı ile sanığın babası Serhat Topuzoğlu katıldı.
Mahkeme başkanı, Adli Tıp
Kurumundan gönderilen değerlendirme raporunda sanığın olay sırasında akli dengesinin yerinde olduğu ve cezai ehliyeti bulunduğunun belirtildiğini söyledi.
Sanık Topuzoğlu, rapora karşı söyleyeceklerinin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini belirtti.
İddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi.
Mahkeme heyeti, Topuzoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.
Olay
Eşi, Konak ilçesinde yaşayan Serap Topuzoğlu'nu (51) 24 Ağustos 2017'de evlerinde baltayla öldürülmüş halde bulmuş, cinayetle ilgili kadının oğlu Sertan Topuzoğlu (23) tutuklanmıştı.
Sertan Topuzoğlu hakkında "üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.