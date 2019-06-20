Son Dakika Haberleri: Annesini öldürdüğü iddia edilen sanıktan kan donduran savunma
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Annesini öldürdüğü iddia edilen sanıktan kan donduran savunma

1 saat önce

Eskişehir'de annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın savunması kan dondurdu.

Annesini öldürdüğü iddia edilen sanıktan kan donduran savunma, System.String[]
Eskişehir'de annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın savunması kan dondurdu.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinayet davasının ilk duruşmasında, tutuklu sanık Murat Pullukçu, maktul Yurdagül Pullukçu'nun kızları ile Murat Pullukçu'nun avukatı hazır bulundu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Pullukçu, annesinin kendini ruhlar aleminde görmüş ve bu yüzden kendini öldürmüş olabileceğini söyledi. "Ben kimseye zarar vermedim. Yurdagül benim öz annemdir. İş hayatımı sonlandırıp kütük bilgilerimi araştırmaya başladığım tarihlerde olay olmuş. Annemin evinde belirli bir süre kaldığım oldu. Öldüğünden haberim yoktu. Belki de kendisini ölmüş olarak gördü. O anda ruhlar aleminde de olabilir. Kendi kendine zarar vermiş olabilir. Adli tıp raporunda pantolonunun üzerinde ve çorabında kanım çıkmış. Fakat ben tutuklanayım diye üzerine kanımı sürmüş olabilir. Kendisine zarar vermedim. Ben zaten kimseye zarar vermem. Hayal görmüştür. Kendisini ölü olarak görüp paniklemiştir ve bıçaklamıştır. Paralel evrende, ruhlar aleminde bir şeyler olmuş olabilir" diye konuştu.

"Ruh sağlığı iyi değildi, kendini Emniyet Müdürü sanıyordu"

Davaya katılan olarak bulunan maktul Pullukçu'nun kızı Ayşe Ertürk, annesinin kendilerine 'Ben Eskişehir Emniyet Müdürüyüm' dediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Annemin ruhsal problemleri vardı. Kendisinin Eskişehir Emniyet Müdürü olduğunu söylerdi. En son 8 Ocak'ta telefonla görüştüm. Çok öfkeliydi. Murat'a kızmıştı. Murat'ın geceleri çok ses yaptığını ve kendisini uyutmadığını söylemişti. 12 Ocak günü ölmüş. Ben kendisine ulaşamayınca görümcemi aradım. Onun evi yakındı. Kapıyı çalmış ama açan olmamış. Akabinde polis çağrıldı. İçeri girdiklerinde annemi ölü bulmuşlar. Fakat bu cinayeti Murat'ın işlediğine inanmıyorum. Şikayetçi değilim" dedi.

Mahkeme heyeti, Murat Pullukçu'nun tutukluluk halinin devamına karar verirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 5 Eylül'e erteledi.

Olay

Edinilen bilgilere göre olay Ocak ayında gerçekleşti. Eskişehir'de bulunan ikametinde annesi Yurdagül Pullukçu'yu (74) bıçakla öldürdüğü iddia edilen Murat Pullukçu, Antalya'nın Akseki ilçesinde ilçe Jandarma ekipleri tarafından hareketlerinden şüphelendiğini şahıs durdurdu. GBT sorgusunda şahsın Yurdagül Pullukçu'nun katil zanlısı olarak arandığı bilgisine ulaşıldı. Sanık 'Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:59 Kaynak: İHA
Eskişehir, 3. Sayfa
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