Annesini Öldürdüğü İddiasıyla Aranan Zanlı Yakalandı
32 dakika önce
Eskişehir'de annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan cinayet zanlısı Antalya'da yakalandı.
Eskişehir
'de annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan cinayet zanlısı Antalya
'da yakalandı. Akseki
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Taşlıca Mahallesi Manavgat
kara yolunda şüpheli hareketlerde bulunan kişiyi, kimlik ibraz edememesi üzerine gözaltına aldı.
Araştırmada, isminin M.P. (37) olduğu belirlenen kişinin, Eskişehir'de 12 Ocak'ta annesi Yurdagül P'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla arandığı tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:17 Kaynak: AA
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