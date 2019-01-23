Son Dakika Haberleri: Annesini Öldürdüğü İddiasıyla Aranan Zanlı Yakalandı

Annesini Öldürdüğü İddiasıyla Aranan Zanlı Yakalandı

32 dakika önce

Eskişehir'de annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan cinayet zanlısı Antalya'da yakalandı.

Annesini Öldürdüğü İddiasıyla Aranan Zanlı Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan cinayet zanlısı Antalya'da yakalandı.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşlıca Mahallesi Manavgat kara yolunda şüpheli hareketlerde bulunan kişiyi, kimlik ibraz edememesi üzerine gözaltına aldı.

Araştırmada, isminin M.P. (37) olduğu belirlenen kişinin, Eskişehir'de 12 Ocak'ta annesi Yurdagül P'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla arandığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:17 Kaynak: AA

Antalya, Eskişehir, Güncel
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