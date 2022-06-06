Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

06.06.2022 19:57
Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Ö, taraf avukatları ve aile bireyleri katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Hakan Ö. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti sanık Hakan Ö'ye "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Elbistan'da Kümbet Mahallesi'ndeki evlerinde 26 Kasım 2020'de Yurdagül Ö. (56) ile oğlu Hakan Ö. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı.

Hakan Ö, annesini bıçaklayarak polise ihbarda bulunmuş, olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alınmıştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ise anne Yurdagül Ö'nün hayatını kaybettiği belirlenmişti.

YORUMLAR
500
Bir kişi öldürüp diğerini yaralayan sanıklara ceza yağdı Bir kişi öldürüp diğerini yaralayan sanıklara ceza yağdı Annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet Annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:46 Bina yalıtımlarıyla ilgili hazırlanan destek paketinde yeni gelişme: 50 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak
18:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek gösterge açıklaması sonrası memur emeklisinin maaşı bin liradan, ikramiyesi ise 50 bin liradan fazla artacak
18:19 Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar faiz artırmayacak, düşürmeye devam edecek
18:13 Cinsel ilişki görüntülerinin servis edilmesi sonrası meslek hayatını bitiren Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
18:06 Otobüste kadının fotoğraflarını çeken adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Telefonum bozuk, bazen kendi kendine fotoğraf çekiyor
17:57 Rögar kapağını açan işçiler, çıkan yüzlerce böcek nedeniyle zor anlar yaşadı
17:49 Merih Demiral'a dünyanın en zengin kulübü talip oldu
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merakla beklenen Kabine toplantısı sonrası 3600 ek gösterge açıklaması
17:16 Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 1 terörist etkisiz hale getirildi
17:08 Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Bruno Alves, aktif kariyerini noktaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 20:03:16. #1.11#
SON DAKİKA: Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement