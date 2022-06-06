Elbistan'da Kümbet Mahallesi'ndeki evlerinde 26 Kasım 2020'de Yurdagül Ö. (56) ile oğlu Hakan Ö. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

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