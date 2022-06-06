Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Ö, taraf avukatları ve aile bireyleri katıldı.
Duruşmada son sözleri sorulan sanık Hakan Ö. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti sanık Hakan Ö'ye "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Olay
Elbistan'da Kümbet Mahallesi'ndeki evlerinde 26 Kasım 2020'de Yurdagül Ö. (56) ile oğlu Hakan Ö. (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı.
Hakan Ö, annesini bıçaklayarak polise ihbarda bulunmuş, olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alınmıştı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ise anne Yurdagül Ö'nün hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Son Dakika › Güncel › Annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika