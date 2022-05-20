Annesini öldüren 15 yaşında çocuk ve babası adliyede - Son Dakika
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Annesini öldüren 15 yaşında çocuk ve babası adliyede

20.05.2022 14:32

ESKİŞEHİR'de, annesi Serap Bor'u (35) pompalı tüfekle öldüren İ.A. (15) adlı erkek çocuğu ile azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR'de, annesi Serap Bor'u (35) pompalı tüfekle öldüren İ.A. (15) adlı erkek çocuğu ile azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde oturan Serap Bor, dün evine gelen ve babasıyla yaşayan oğlu İ.A. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. İ.A., evde ekmek yapmak için toplanan komşular Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61), Türkan Çimen'i (50) de yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında İ.A. ve azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A., olayın yaşandığı Fevziçakmak Mahallesi'ndeki farklı sokaklarda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte İ.A.'nın kullandığı pompalı tüfek de ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen İ.A. ve Erkan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erkan A., maskenin yanı sıra kapüşonla yüzünü gizlemeye çalıştı. Baba ve oğlu, savcılık sorgusuna alındı.Öte yandan İ.A.'nın pompalı tüfekle yaraladığı Ayşe Altın, Döndü Çayır ve Türkan Çimen'in hastanedeki tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.


Annesini öldüren 15 yaşında çocuk ve babası adliyede
Annesini öldüren 15 yaşında çocuk ve babası adliyede
Annesini öldüren 15 yaşında çocuk ve babası adliyede
Annesini öldüren 15 yaşında çocuk ve babası adliyede
Annesini öldüren 15 yaşında çocuk ve babası adliyede
Annesini öldüren 15 yaşında çocuk ve babası adliyede
Annesini öldüren 15 yaşında çocuk ve babası adliyede
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Eskişehir'de annesini öldüren çocuk ve cinayetin azmettiricisi olan babası adliyede Eskişehir'de annesini öldüren çocuk ve cinayetin azmettiricisi olan babası adliyede Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuk, azmettiricisi olduğu iddia edilen babasıyla birlikte yakalandı Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuk, azmettiricisi olduğu iddia edilen babasıyla birlikte yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Annesini öldüren 15 yaşında çocuk ve babası adliyede - Son Dakika


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