Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuk, babasıyla birlikte adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuk, babasıyla birlikte adliyeye sevk edildi

20.05.2022 16:02

Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuk, babasıyla birlikte adliyeye sevk edildi Eskişehir'de dün sabah saatlerinde annesini pompalı tüfek ile öldüren 15 yaşındaki İ.A., azmettiricisi olduğu iddia edilen babasıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuk, babasıyla birlikte adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de dün sabah saatlerinde annesini pompalı tüfek ile öldüren 15 yaşındaki İ.A., azmettiricisi olduğu iddia edilen babasıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak'ta meydana gelen olayda 15 yaşındaki İ.A., annesi Serap Bor'u pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü. Evde bulunan 3 komşuyu da yaralayan İ.A., olay yerinde kaçmıştı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüpheli çocuk İ.A., azmettiricisi olduğu şüphelenilen babası Erkan A. ile birlikte Fevziçakmak Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan A. ve oğlu İ.A., bugün adliyeye sevk edildi. Annesini öldüren 15 yaşındaki İ.A., adliyeye otopark girişinden alındı.

Hayatını kaybeden anne Serap Bor'un yarın öğle vaktinde Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan Gündoğmuş Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eskişehir Asri Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Ayrıca olayın olduğu esnada ekmek yapmak için evde bulunan ve pompalı tüfek saçmalarıyla yaralanan komşular Ayşe A. (60), Döndü Ç. ve Türkan Ç.'nin hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuk, babasıyla birlikte adliyeye sevk edildi
Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuk, babasıyla birlikte adliyeye sevk edildi
Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuk, babasıyla birlikte adliyeye sevk edildi

YORUMLAR
500
Eskişehir'de annesini öldüren çocuk ve cinayetin azmettiricisi olan babası adliyede Eskişehir'de annesini öldüren çocuk ve cinayetin azmettiricisi olan babası adliyede Cuma namazında saflar dışarı taştı Cuma namazında saflar dışarı taştı Eskişehir'de öldürülen kadının katil zanlısı oğlu ile eski eşi adliyede Eskişehir'de öldürülen kadının katil zanlısı oğlu ile eski eşi adliyede
Kaynak: İHA

Pompalı Tüfek, Eskişehir, Bor, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuk, babasıyla birlikte adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 5.7 milyar dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolara geriledi
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
16:09 Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar
16:03 Erdoğan, "Proje 36 ayda bitecek" diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu
15:46 Nazi Azovstal birliklerine "teslim olun" emri Ukrayna'dan geldi: Akıbetleri meçhul!
15:44 Eşini tabancayla vurarak öldüren cani kocadan savunma: Evi baldızımın üzerine yaptı
15:40 Eşi Başak Dizer hamileyken yaşadıklarından bahseden Kıvanç Tatlıtuğ: Başak'ın hamileliğini bedenimde hissettim
15:34 Vatandaştan Binali Yıldırım'a sitem: 20 senedir size oy veriyorum, vallahi millet perişan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 16:46:16. #1.13#
SON DAKİKA: Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuk, babasıyla birlikte adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement