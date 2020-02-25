Annesini öldüren ağabeyine yardımla suçlanan sanığın avukatı davadan çekildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Annesini öldüren ağabeyine yardımla suçlanan sanığın avukatı davadan çekildi - Son Dakika

Annesini öldüren ağabeyine yardımla suçlanan sanığın avukatı davadan çekildi

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, annesi Nazlı Uyanık'ı (44) 9 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra Bitlis'e kaçarken yakalanan Özkan Uyanık(24) ile cinayete yardım ettiği öne sürülen kardeşi S.U. ve azmettirici olduğu öne sürülen baba P. U.'nun yargılanmasına devam edildi.

Annesini öldüren ağabeyine yardımla suçlanan sanığın avukatı davadan çekildi, System.String[]

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, annesi Nazlı Uyanık'ı (44) 9 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra Bitlis'e kaçarken yakalanan Özkan Uyanık(24) ile cinayete yardım ettiği öne sürülen kardeşi S.U. ve azmettirici olduğu öne sürülen baba P. U.'nun yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, kardeş S.U.'nun avukatının davadan çekildiğini bildirerek, yeni bir avukat için baroya yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 2017 yılının 9 Ekim günü meydana gelen olayda, Nazlı Uyanık yaşadığı Bitlis'te eşinden şiddet gördüğü için kadın sığınma evine yerleşti. Ardından İstanbul'a giden Uyanık buradan da Devrek'e geçip, yerleşti. Ancak Devrek'teki 2'nci gününde izini bulan oğlu Özkan Uyanık tarafından 9 yerinden bıçaklanarak, öldürüldü. Özkan Uyanık ve cinayete yardım ettiği önce sürülen kardeşi S.U., Bitlis'e kaçarken yakalandı. Katil zanlısı tutuklandı.

Yürütülen soruşturma sonunda, tutuklu sanık Özkan Uyanık ile azmettirici olduğu iddia edilen baba P.U. hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, kardeşi hakkında ise suça yardım etme suçlarından dava açtı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Özkan Uyanık ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar baba ve kardeş ise katılmadı. Mahkeme tutuksuz kardeşin avukatının davadan çekildiğini bildirerek, yeni bir avukat için baroya yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Bitlis, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:50 Kaynak: DHA
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