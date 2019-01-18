Son Dakika Haberleri: Annesini Öldüren Alzheimer Hastası: Bir Şey Hatırlamıyorum

Annesini Öldüren Alzheimer Hastası: Bir Şey Hatırlamıyorum

44 dakika önce

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde tartıştıkları sırada, alzheimer hastası oğlu Mehmet H. (75) tarafından itilerek yere düşen Lütfiye H. (100) yaşamını yitirdi.

Annesini Öldüren Alzheimer Hastası: Bir Şey Hatırlamıyorum, System.String[]
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde tartıştıkları sırada, alzheimer hastası oğlu Mehmet H. (75) tarafından itilerek yere düşen Lütfiye H. (100) yaşamını yitirdi. Mehmet H., olaya dair bir şey hatırlamadığını söyledi. 

Olay, akşam saatlerinde  Yeni Mahalle'de meydana geldi. Alzheimer hastası Mehmet H., eşi ve annesiyle yaşadığı evde, eşi N.H. komşusundayken, annesi Lütfiye H. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede alevlenmesiyle iddiaya göre, Lütfiye H. oğlunun hırpalaması sonucu dengesini kaybederek düştü. Başını yere çarpan Lütfiye H., hareketsiz kaldı. Bu sırada eve gelen N.H. kayınvalidesinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri incelemede Lütfiye H.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Lütfiye H.'nin censız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. 

Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen Mehmet H.'nin ise olaya dair bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.   

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:12 Kaynak: DHA

Yeni Mahalle, Sakarya, 3. Sayfa, 3. Sayfa
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