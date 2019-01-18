Annesini Öldüren Alzheimer Hastası: Bir Şey Hatırlamıyorum
44 dakika önce
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde tartıştıkları sırada, alzheimer hastası oğlu Mehmet H. (75) tarafından itilerek yere düşen Lütfiye H. (100) yaşamını yitirdi.
SAKARYA'nın Hendek
ilçesinde tartıştıkları sırada, alzheimer hastası oğlu Mehmet H. (75) tarafından itilerek yere düşen Lütfiye H. (100) yaşamını yitirdi. Mehmet H., olaya dair bir şey hatırlamadığını söyledi.
Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle
'de meydana geldi. Alzheimer hastası Mehmet H., eşi ve annesiyle yaşadığı evde, eşi N.H. komşusundayken, annesi Lütfiye H. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede alevlenmesiyle iddiaya göre, Lütfiye H. oğlunun hırpalaması sonucu dengesini kaybederek düştü. Başını yere çarpan Lütfiye H., hareketsiz kaldı. Bu sırada eve gelen N.H. kayınvalidesinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri incelemede Lütfiye H.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Lütfiye H.'nin censız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk
Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Polis
ekipleri tarafından emniyete götürülen Mehmet H.'nin ise olaya dair bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:12 Kaynak: DHA
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