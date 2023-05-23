Annesinin canına kıyan babasından şikayetçi olmadı! Evladın sözleri, mahkemeye damga vurdu - Son Dakika
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Annesinin canına kıyan babasından şikayetçi olmadı! Evladın sözleri, mahkemeye damga vurdu

23.05.2023 14:56

Isparta'nın Edirdir ilçesinde hemşire eşi Selver Bulut'u öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanan Mustafa Bulut'un oğlu C.B., asıl mağdurun babası olduğunu ve şikayetçi olmadığını dile getirdi.

11 Aralık 2022 günü saat 04.30 sıralarında Sekibağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda; evde çıkan tartışmada Mustafa Bulut, hemşire eşi Selver Bulut'u (49) başından tüfekle vurup öldürdü. Gözaltına alınıp, tutuklanan Mustafa Bulut (67) hakkında 'kadına, eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

"BU OLAYDA ASIL MAĞDUR BABAMDIR"

Mustafa Bulut'un, Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşma başlamadan önce mahkeme başkanı, sanık ile maktulün oğlu C.B.'ye, "Sanıktan şikayetçiysen seni müşteki olarak kabul edeceğim. Şikayetçi değilsen tanık olarak dinleyeceğiz. Kararını ver" dedi. C.B. de, "Bu olayda asıl mağdur babamdır. O yüzden şikayetçi değilim" cevabını verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, tanıklık yapması için C.B.'nin salon dışında beklemesini istedi.

Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı! Sözleri duruşmaya damga vurdu

AVUKAT BULMASI İÇİN SÜRE VERİLDİ

İşitme sorunu olan ve duruşma salonunda söylenenleri güçlükle duyan sanık Mustafa Bulut, savunmasını avukat aracılığıyla yapmak istediğini, bu nedenle süre verilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talebi kabul edip, duruşmanın ertelenmesine hükmetti.

Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı! Sözleri duruşmaya damga vurdu
Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı! Sözleri duruşmaya damga vurdu
Kaynak: DHA
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Mustafa Bulut, Isparta, Aralık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesinin canına kıyan babasından şikayetçi olmadı! Evladın sözleri, mahkemeye damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesinin canına kıyan babasından şikayetçi olmadı! Evladın sözleri, mahkemeye damga vurdu - Son Dakika
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