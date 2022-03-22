Annesini öldüren firari babasına gözyaşlarıyla tepki gösterdi; Gel, beni de öldür - Son Dakika
Üye Girişi

Annesini öldüren firari babasına gözyaşlarıyla tepki gösterdi; Gel, beni de öldür

22.03.2022 15:02
Annesini öldüren firari babasına gözyaşlarıyla tepki gösterdi; Gel, beni de öldür

ADANA'da Fahri Koca'nın (45), barışma teklifini reddettiği için av tüfeğiyle kızının gözü önünde öldürdüğü eşi Fadime Koca'nın (45) cenazesi toprağa verildi.

ADANA'da Fahri Koca'nın (45), barışma teklifini reddettiği için av tüfeğiyle kızının gözü önünde öldürdüğü  eşi Fadime Koca'nın (45) cenazesi toprağa verildi. Annesinin cenaze töreninde gözyaşı döken uzman çavuş oğulları Resul Koca (23) firari babasına  "Gel beni de öldür, gel. Ben sensiz nasıl yaşayacağım anne?" diyerek tepki gösterdi.

Olay, dün Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir lokantada bulaşıkçılık yapan 4 çocuk annesi Fadime Koca, işsiz eşi Fahri Koca ile aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu gerekçesiyle bir süre önce evi terk etmişti. Çocuklarını da yanına alan Fadime Koca, kiraladığı evde oturmaya başladı. Eşini eve dönmesi için ikna konuşmaları yaptığı öne sürülen Fahri Koca, kızı Nilüfer (20) ile marketten dönen Fadime Koca'yı av tüfeğiyle başından vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fadime Koca olay yerinde hayatını kaybetti.  Kızı Nilüfer Koca ise sinir krizi geçirdi. Fadime Koca'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzerine Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kayıplara karışan Fahri Koca'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Bu arada, Fahri Koca'nın daha önce de eşiyle tartıştığı için oturdukları evi yakmaya kalkıştığı öne sürüldü.POLİS EKİPLERİ MEZARLIKTA ÖNLEM ALDIFadime Koca'nın cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fahri Koca'nın, cenaze törenine katılma ihtimaline karşı çevrede geniş çaplı önlem aldı. Koca'nın saklanabileceği adreslere baskınlar yapan ekiplerin çemberi daralttığı öğrenildi.'GEL BENİ DE ÖLDÜR, GEL'Koca'nın cenaze törenine katılan çocukları ve yakınları ağıtlar yakarak gözyaşı döktü. Koca çiftinin uzman çavuş oğulları Resul Koca (23) "Gel beni de öldür, gel" diyerek babasına tepki gösterdi. Ayakta durmakta zorlanan Resul Koca'ya arkadaşları destek oldu. Fadime Koca'nın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.


Annesini öldüren firari babasına gözyaşlarıyla tepki gösterdi; Gel, beni de öldür
Annesini öldüren firari babasına gözyaşlarıyla tepki gösterdi; Gel, beni de öldür
Annesini öldüren firari babasına gözyaşlarıyla tepki gösterdi; Gel, beni de öldür
Annesini öldüren firari babasına gözyaşlarıyla tepki gösterdi; Gel, beni de öldür
Annesini öldüren firari babasına gözyaşlarıyla tepki gösterdi; Gel, beni de öldür
Annesini öldüren firari babasına gözyaşlarıyla tepki gösterdi; Gel, beni de öldür
Annesini öldüren firari babasına gözyaşlarıyla tepki gösterdi; Gel, beni de öldür
Annesini öldüren firari babasına gözyaşlarıyla tepki gösterdi; Gel, beni de öldür
Annesini öldüren firari babasına gözyaşlarıyla tepki gösterdi; Gel, beni de öldür
Annesini öldüren firari babasına gözyaşlarıyla tepki gösterdi; Gel, beni de öldür
YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Yabancı uyruklu kadın üst geçitte, polis ve sağlıkçılara ecel terleri döktürdü Son dakika haberi: Yabancı uyruklu kadın üst geçitte, polis ve sağlıkçılara ecel terleri döktürdü Boşanmak isteyen eşini kızının gözleri önünde başından vurdu Boşanmak isteyen eşini kızının gözleri önünde başından vurdu

Sarıçam, Cenaze, Polis, Çavuş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Annesini öldüren firari babasına gözyaşlarıyla tepki gösterdi; Gel, beni de öldür - Son Dakika


Son Dakika
15:04 Son dakika: Bakanlık açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak!
15:01 Rus askeri para karşılığında tankını Ukrayna'ya teslim etti!
14:55 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi' açıklaması: Eski yerlerinize tıpış tıpış gideceksiniz
14:53 Baykar Teknoloji: Kripto para gibi bir girişimimiz bulunmuyor
14:49 Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne mühimmat sevkiyatı yapıldığı sırada patlama yaşandı! 2 polis ağır yaralı
14:49 Cicişler'den Esra Ersoy, "Çocuğa cinsel istismar" suçundan gözaltında!
14:41 Gülşen'e taş çıkartan Nevra Serezli'yi böyle görmemiştiniz! Zamanında arkası olmayan elbise giymiş
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 15:14:07. #1.13#
SON DAKİKA: Annesini öldüren firari babasına gözyaşlarıyla tepki gösterdi; Gel, beni de öldür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement