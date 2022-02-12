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Annesini öldüren, kardeşini yaralayan gençten akıl almaz savunma: İçimdeki şeytan çıktı - Son Dakika

Annesini öldüren, kardeşini yaralayan gençten akıl almaz savunma: İçimdeki şeytan çıktı

12.02.2022 12:19

Bursa'da annesi Azime Akman'ı boğazını keserek öldürüp, üvey kardeşi Merve A.'yı yaralayan Muhammet E. pencereden atlamak istedi esnada yakalandı. Uyuşturucu kullanan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Muhammet E. polisler tarafından götürülürken "İçimdeki şeytan çıktı. O şeytan, olay sırasında 'Polislerden birini de öldür, iş bitecek' dedi. Bu yüzden bıçağı fırlattım sonra da canıma kıymak istedim" dedi.

Bu sabah saat 04.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Emek Sokak'taki apartmanın 1'inci katında uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammet E., aynı evde yaşadığı ikinci evliliğini yapan annesi Azime Akman ve üvey kız kardeşi Merve A.'nın yanına geldi.

ANNESİNİ ÖLDÜRÜP KARDEŞİNİ YARALADI

Muhammet E., iddiaya göre, uyuşturucunun etkisiyle mutfaktan aldığı bıçakla kendisine zarar verdi. Bu sırada engel olmak isteyen annesini boğazını keserek öldüren Muhammet E., kaçmaya çalışan üvey kardeşini ise yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Annesinin boğazını kesip kardeşini yaralayan gencin ilk sözleri akıllara durgunluk verdi: İçimdeki şeytan çıktı

PENCEREDEN ATLAMAK İSTERKEN POLİS YAKALADI

Muhammet E., açık olan kapıdan içeri giren polisi görünce elindeki bıçağı ekiplere doğru fırlattı. Polislerin hemen kenara çekilmesiyle bıçak, duvara çarpıp, yere düştü. Yakalanacağını anlayınca pencereden atlamak isteyen Muhammet E., ekipler tarafından yakalandı. Sağlık durumu kritik olan Merve A. ise sağlık görevlilerince ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Azime Akman'ın cansız bedeni de Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaraları olan Muhammet E., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından polis merkezine götürüldü.

"İÇİMDEKİ ŞEYTAN ÇIKTI"

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Muhammet E., kendisini yakalayan polislere "İçimdeki şeytan çıktı. O şeytan, olay sırasında 'Polislerden birini de öldür, iş bitecek' dedi. Bu yüzden bıçağı fırlattım sonra da canıma kıymak istedim" dedi.

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Uyuşturucu, Dumlupınar, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesini öldüren, kardeşini yaralayan gençten akıl almaz savunma: İçimdeki şeytan çıktı - Son Dakika


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