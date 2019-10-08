Son Dakika Haberleri: Annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Son Dakika Güncel Annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

1 saat önce

Eskişehir'de annesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet, System.String[]

Eskişehir'de annesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Murat Pullukçu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.


Suçlamayı kabul etmeyen Pullukçu, "Kimseye zarar vermedim" diyerek tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "nitelikli şekilde kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ocak ayında annesi Yurdagül Pullukçu'yu (74) bıçakla öldürdüğü iddia edilen Murat Pullukçu, Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:58 Kaynak: AA
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