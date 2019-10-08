Annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Eskişehir'de annesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Murat Pullukçu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Suçlamayı kabul etmeyen Pullukçu, "Kimseye zarar vermedim" diyerek tahliye ve beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığı "nitelikli şekilde kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Ocak ayında annesi Yurdagül Pullukçu'yu (74) bıçakla öldürdüğü iddia edilen Murat Pullukçu, Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanmıştı.