Annesini öldüren sanık: Onun düşman olduğunu düşündüm - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, uyuyan annesi Fatma Durmaz'ı (64) tüfekle ateş ederek öldüren Emrah Durmaz (31) mahkemede, psikolojik sorunları olduğunu belirterek, "Olay anında annemi beynimden çıkan bir görüntü zannettim. Onun düşman olduğunu düşündüm. Onu av tüfeği ile vurdum" dedi.

Olay, şubat ayında Kandıra ilçesi Balaban Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Emrah Durmaz saat 04.00 sıralarında yatağında uyuyan annesi Fatma Durmaz'ı tüfekle ateş ederek vurdu. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Fatma Durmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Emrah Durmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.