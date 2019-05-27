Annesini öldüren sanık yeniden yargılanıyor

Kayseri'de tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü için müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin akıl sağlığının tespiti gerekçesiyle kararı bozması nedeniyle yeniden hakim karşısına çıktı.

Kayseri'de tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü için müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin akıl sağlığının tespiti gerekçesiyle kararı bozması nedeniyle yeniden hakim karşısına çıktı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma salonunda tutuklu sanık Harun Gül (42) ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanının, "Neden cezaevinde olduğunu biliyor musun?" sorusu üzerine sanık Gül, "Biliyorum, annemi öldürdüm. Babam rahmetli oldu. Onu çok severdim. Annem yaptığımız her işe karşı çıkardı. Psikiyatri hastasıydı, son zamanlarda ilaçlarını almıyordu. Ben ilaçlarımı hala kullanıyorum." yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin bozma gerekçesi olan sanığın akıl sağlığı raporundaki eksiklikler nedeniyle Adli Tıp Üst Kuruluna gönderilmesine karar verdi.

Sanığın tutukluluğunun devamına hükmeden heyet, raporun beklenmesi için duruşmayı 9 Eylül'e erteledi.

Olay

İddiaya göre, 2017 ekim ayında, Sancaktepe Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Harun Gül ile beraber yaşadığı 72 yaşındaki annesi Gülfidan Gül arasında, Gülfidan Gül'ün "İş bul, çalış" demesi üzerine tartışma çıkmış, zanlı tartışma sırasında annesini bıçaklamıştı.

Yargılandığı davada mahkemeye, "Dünyada sayılı 2-3 kişiden biriyim. Rabbim beni affetsin. Söyleyeceklerim bu kadar." yazılı mektubu veren sanık, mahkeme başkanının, "Anneni neden öldürdün?" diye sorması üzerine, "Ailevi sorunlarım nedeniyle öldürdüm. Babamı sevdiğim için beni kıskanıyordu. O yüzden öldürdüm. Daha önce psikolojik sorunlarım da vardı." şeklinde savunma yapmıştı.

Adli Tıp Kurumundan gelen raporda ceza ehliyetinin tam olduğu tespit edilen sanık Gül, "üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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