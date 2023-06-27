Annesini öldüren şüpheli, eve çarşaf giyerek balkondan girmiş - Son Dakika
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Annesini öldüren şüpheli, eve çarşaf giyerek balkondan girmiş

27.06.2023 16:59

Ankara'nın Sincan ilçesinde annesi Zeliha Yağmur'u bıçaklayarak öldüren Sefa Yağmur'un, hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için eve çarşaf giyerek balkondan girdiği öğrenildi. Gözaltında sorgusu süren Sefa Yağmur, annesiyle aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ankara'nın Sincan ilçesinde annesi Zeliha Yağmur'u bıçaklayarak öldüren adamın planı tüyler ürpertti. Hakkında uzaklaştırma kararı olan şahsın eve çarşaf giyerek balkondan girdiği ortaya çıktı.

ANNESİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Sefa Yağmur, dün akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi Fazilet Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında yalnız yaşayan annesi Zeliha Yağmur'un evine balkondan girdi. Anne ve oğlu arasında tartışma çıktı. Sefa Yağmur, yanında getirdiği bıçakla annesini bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zeliha Yağmur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Zeliha Yağmur'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.

Annesini öldüren şüpheli, eve çarşaf giyerek balkondan girmiş

ÇARŞAF GİYİP EVE BALKONDAN GİRMİŞ

Sefa Yağmur, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette sorgusu süren Sefa Yağmur'un, daha önce miras anlaşmazlığı nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı aldıran annesinin evine tanınmamak için çarşaf giyip, balkondan girdiği öğrenildi.

CİNAYETİN NEDENİ MİRAS ANLAŞMAZLIĞI

Sefa Yağmur, emniyetteki ilk ifadesinde, annesiyle aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğunu, yine bu yüzden tartıştıklarını söyledi. Zeliha Yağmur'un komşusu Sadık Cerit, anne ve oğlunun ayrı yaşadığını, daha önce de aralarında sorunlar olduğunu söyleyerek, "Oğlunun uzaklaştırması vardı. Annesine bir şey yapmasın diye taşınırken yanında durmuştuk" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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