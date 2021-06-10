Üye Girişi
Arnavutköy'de annesini çekiçle öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

Arnavutköy'de annesini çekiçle öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis

10.06.2021 12:34
Arnavutköy'de annesini çekiçle öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis, System.String[]

Arnavutköy'de annesini çekiçle öldürme iddiasıyla yargılanan sanık, 'üstsoyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Arnavutköy'de annesini çekiçle öldürme iddiasıyla yargılanan sanık, 'üstsoyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Arnavutköy'de annesi Melahat İsbir'i (39) çekiçle öldürüp sonrasında battaniyeye sararak arkadaşı Furkan Salih Gürek ile birlikte boş bir araziye gömme iddiasıyla yargılanan sanık Batuhan Ünal'ın (21) duruşmasında karar verildi. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Batuhan Ünal, bulunduğu cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık Furkan Salih Gürlek'in avukatı ile bir kısım müştekiler duruşmada hazır bulundu.

Müşteki Fatih İspir ile Özlem Say, "Annesini öldüren bir insan için en ağır cezanın verilmesini istiyorum. İndirim uygulanmasını da istemiyoruz" beyanlarında bulundu.

Sanık Batuhan Ünal, "Olay günü öğle saatlerinde eve geldim. Daha önce hiç görmediğim bir adamla annemi gördüm. Evden hemen çıktım ve 15 dakika boyunca kendime gelmeye çalıştım. Birkaç saat arabayla dolaştım. Bu sırada eşyalarımı toplayıp, babaannemin yanına gitmeye karar verdim. Eve girdiğimde o şahıs gitmişti. Annem de tek başına evde oturuyordu. Hiçbir şey söylemeden eşyalarımı toplamak için içeri girdim. Annem de bana 'Ne yapıyorsun' dedi. Bana ve babama ağır hakaretlerde bulundu. Ben de ona tepki verince bana bir tokat attı. O sırada annemi kendimden uzaklaştırmak için ayakkabılıkta elime ilk gelen cisimle koluna bacağına saldırdım. Gözlerimi açtığımda annem kanlar içinde yerde yatıyordu. Öldürmek gibi bir amacım yoktu. Bu yaşıma kadar anneme sesimi dahi yükseltmedim. Olayın şokuyla gözüm karardı. Sonrasında olan şeyler de korku ve panikle yapılmış şeylerdir. Gerçekten çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Batuhan Ünal hakkında, 'üstsoyu kasten öldürme' suçundan indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi. Maktulü gömmeye yardım eden tutuksuz sanık Furkan Salih Gürlek hakkında da her ne kadar 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmeye yardım etmek' suçundan dava açılmış olsa da toplanan deliller ve yargılama süreci dikkate alınarak aslında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunu işlediği ortaya konularak 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına fakat cezanın gelecek sanık üzerinde oluşturacak etkileri göz önüne alınarak cezayı 2 yıl 6 ay olarak indirdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede iki tanığın 11 Ocak 2020 tarihinde Edirne İSKİ Asfaltı Sultangazi istikametine doğru açık arazide define bulmak amacıyla dolaştıkları anlatılmıştı. Toprağı kazdıkları esnada altından bir battaniye sarılı cesedin çıktığını görerek durumu polise bildirdikleri belirtildi. Bunun üzerine polis incelemesinin ardından sanık Batuhan Ünal'ın annesini yabancı bir erkekle yakaladığı ve aralarında tartışma çıktığını belirttiği ifadesinde çekiçle annesini öldürdüğünün itirafı yer almıştı. İddianamede sanıkların cesedi battaniyeye sararak Arnavutköy'de açık bir araziye gömdükleri anlatıldı.

İddianamede sanık Batuhan Ünal hakkında "Tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, diğer sanık Furkan Salih Gürek'in de "Suça yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Ağırlaştırılmış Müebbet, Esenler, Gürlek, ASDEP, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de annesini çekiçle öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler 13:21 G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler Bursa'da intihar girişimi! Elindeki bıçakla metronun altına yattı 13:19 Bursa'da intihar girişimi! Elindeki bıçakla metronun altına yattı Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı 13:10 Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı
Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu 12:11 Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti 11:54 Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti 11:34 Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti
Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti 11:11 Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde 11:02 Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde

Son Dakika Haberleri
13:22 Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı
13:20 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor
13:18 Bursa'da intihar girişimi! Elindeki bıçakla metronun altına yattı
13:14 Züccaciyede kütletme yaptırdı! Az daha felç kalıyordu!
13:10 Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı
13:07 Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar
12:19 Mamak'ta yaşanan sel felaketinde yeni başkanı suçlandı! Eski başkan Melih Gökçek: "Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği"
12:12 Son Dakika! Başsavcı Şahin, 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuştu: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor
12:10 Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu
11:57 Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor
Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı         
13:23
Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor         
13:21
Züccaciyede kütletme yaptırdı! Az daha felç kalıyordu! Züccaciyede kütletme yaptırdı! Az daha felç kalıyordu!         
13:15
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor         
11:57
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu         
11:29
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı         
11:11
Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı         
10:46
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler         
09:44
Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım         
09:37
2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi 2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi         
09:31
Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı         
09:10
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 13:32:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutköy'de annesini çekiçle öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement