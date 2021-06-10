Arnavutköy'de annesini çekiçle öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

Arnavutköy'de annesini çekiçle öldürme iddiasıyla yargılanan sanık, 'üstsoyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Arnavutköy'de annesi Melahat İsbir'i (39) çekiçle öldürüp sonrasında battaniyeye sararak arkadaşı Furkan Salih Gürek ile birlikte boş bir araziye gömme iddiasıyla yargılanan sanık Batuhan Ünal'ın (21) duruşmasında karar verildi. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Batuhan Ünal, bulunduğu cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık Furkan Salih Gürlek'in avukatı ile bir kısım müştekiler duruşmada hazır bulundu.

Müşteki Fatih İspir ile Özlem Say, "Annesini öldüren bir insan için en ağır cezanın verilmesini istiyorum. İndirim uygulanmasını da istemiyoruz" beyanlarında bulundu.

Sanık Batuhan Ünal, "Olay günü öğle saatlerinde eve geldim. Daha önce hiç görmediğim bir adamla annemi gördüm. Evden hemen çıktım ve 15 dakika boyunca kendime gelmeye çalıştım. Birkaç saat arabayla dolaştım. Bu sırada eşyalarımı toplayıp, babaannemin yanına gitmeye karar verdim. Eve girdiğimde o şahıs gitmişti. Annem de tek başına evde oturuyordu. Hiçbir şey söylemeden eşyalarımı toplamak için içeri girdim. Annem de bana 'Ne yapıyorsun' dedi. Bana ve babama ağır hakaretlerde bulundu. Ben de ona tepki verince bana bir tokat attı. O sırada annemi kendimden uzaklaştırmak için ayakkabılıkta elime ilk gelen cisimle koluna bacağına saldırdım. Gözlerimi açtığımda annem kanlar içinde yerde yatıyordu. Öldürmek gibi bir amacım yoktu. Bu yaşıma kadar anneme sesimi dahi yükseltmedim. Olayın şokuyla gözüm karardı. Sonrasında olan şeyler de korku ve panikle yapılmış şeylerdir. Gerçekten çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Batuhan Ünal hakkında, 'üstsoyu kasten öldürme' suçundan indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi. Maktulü gömmeye yardım eden tutuksuz sanık Furkan Salih Gürlek hakkında da her ne kadar 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmeye yardım etmek' suçundan dava açılmış olsa da toplanan deliller ve yargılama süreci dikkate alınarak aslında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunu işlediği ortaya konularak 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına fakat cezanın gelecek sanık üzerinde oluşturacak etkileri göz önüne alınarak cezayı 2 yıl 6 ay olarak indirdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede iki tanığın 11 Ocak 2020 tarihinde Edirne İSKİ Asfaltı Sultangazi istikametine doğru açık arazide define bulmak amacıyla dolaştıkları anlatılmıştı. Toprağı kazdıkları esnada altından bir battaniye sarılı cesedin çıktığını görerek durumu polise bildirdikleri belirtildi. Bunun üzerine polis incelemesinin ardından sanık Batuhan Ünal'ın annesini yabancı bir erkekle yakaladığı ve aralarında tartışma çıktığını belirttiği ifadesinde çekiçle annesini öldürdüğünün itirafı yer almıştı. İddianamede sanıkların cesedi battaniyeye sararak Arnavutköy'de açık bir araziye gömdükleri anlatıldı.

İddianamede sanık Batuhan Ünal hakkında "Tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, diğer sanık Furkan Salih Gürek'in de "Suça yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL