Annesini öldürüp cesedini araziye gömen sanık ile arkadaşının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Esenler'de, annesi Melahat İsbir'i öldürdükten sonra cesedini boş bir araziye gömdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Batuhan Ünal ile kendisine yardım eden Furkan Salih Gürlek'in yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Furkan Salih Gürlek katıldı, diğer tutuklu sanık Batuhan Ünal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, tarafların avukatı ile bir kısım müştekiler de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, tanık olarak dinlenen Hatice Çolakoğlu, komşusu olan maktul ile samimi olduklarını belirterek, "Sanık Batuhan Ünal, 26 Aralık 2019'da, bize gelerek dün gece eve gelmeyen annesinden haber alamadığını söyledi. Daha sonra karakola durumu bildiren sanık, kamera görüntülerinde annesinin bir araca bindirilirken görüldüğünün tespit edildiğini, annesinin hayatında biri olup olmadığını sordu." diye konuştu.

Son 8 aydır annesiyle beraber kalan sanık Ünal'ın, sık sık araba kiraladığını ancak parası olmadığı için annesinin bu durumu sorguladığını anlatan Çolakoğlu, daha önceden maktulün evine sanık Ünal'dan alacağı olduğunu söyleyen bazı kişilerin geldiğini aktardı.

Tanık Çolakoğlu, Melahat İsbir'in hayatında kimse olmadığını belirterek, "Batuhan'ın sosyal medya hesabında tarihini de gördüğüm doğum günü kutlama videosu vardı. Videoyu abisine atmıştım. Tarih dikkate alındığında cesedin evde olduğu dönemde bu kutlamayı yaptığını biliyorum." dedi.

Cesedi gömmeye yardım ettiği iddia edilen sanık tahliye edildi

Tanık olarak dinlenilen maktulün eski eşi Tahsin Görer de evlendiklerinde 7 yaşında olan sanığın 15 yaşına kadar kendileriyle kaldığını söyledi.

Tanık Görer, maktul ile boşandıktan sonra ortak kızlarının kendisiyle kalmaya devam ettiğini belirterek, "Melahat ise oğlu Batuhan ile kalmaya başladı. Kızımız sürekli annesiyle görüşüyordu. Annesiyle görüşemediği için Batuhan'ı aramış, o da annesinin Yalova'da olduğunu söylemiş. Annesini birisiyle evde gördüğü için öldürdüğü iddiası yalandır. Bunları para için yaptığını biliyorum. Melahat'in kızımız için biriktirdiği altınlar vardı. Olaydan sonra Batuhan eşyaları eniştesine satmış." şeklinde konuştu.

Mahkeme, tutuklu sanık Furkan Salih Gürlek'in tahliyesine, sanık Batuhan Ünal'ın ise tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sultangazi'de define arayan iki kişinin toprağın altında battaniyeye sarılı bir ceset buldukları ve durumu polise bildirdikleri anlatılıyor.

Melahat İsbir'e ait olduğu belirlenen cesetle ilgili yapılan araştırmanın ardından maktulün oğlu Batuhan Ünal ile Furkan Salih Gürlek'in gözaltına alındığı belirtilen iddianamede, 19 Aralık 2019'da annesinin kafasına çekiçle vurarak öldüren sanığın, arkadaşı Furkan Salih Gürlek ile 25 Aralık 2019'da cesedi boş bir araziye gömdüğü aktarılıyor.

İddianamede, sanık Batuhan Ünal'ın "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Furkan Salih Gürlek'in de "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.