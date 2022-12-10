ANNESİNİ ÖLDÜRÜP 'HATIRLAMIYORUM' DEMİŞTİ; TUTUKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

ANNESİNİ ÖLDÜRÜP 'HATIRLAMIYORUM' DEMİŞTİ; TUTUKLANDI

10.12.2022 10:47

Antalya'da, tartıştığı annesi Zübeyda Tıraş'ı boğazına bıçak saplayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Yusuf Emre Tıraş, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Antalya'da, tartıştığı annesi Zübeyda Tıraş'ı boğazına bıçak saplayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Yusuf Emre Tıraş, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Senfoni Gecesi 22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Senfoni Gecesi Antalya'da aranan hükümlülere yönelik operasyonda 74 kişi yakalandı Antalya'da aranan hükümlülere yönelik operasyonda 74 kişi yakalandı

Yusuf Emre, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANNESİNİ ÖLDÜRÜP 'HATIRLAMIYORUM' DEMİŞTİ; TUTUKLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:17 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayında kan donduran ses kayıtları!
00:59 Hollanda'yı penaltılarla eleyen Arjantin yarı final biletini kaptı! Lionel Messi kupaya yürüyor
00:22 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasında annenin ifadesi ortaya çıktı: 19 yaşlık farkı sorun etmedik
00:19 Akaryakıtta indirim rüzgarı sürüyor! Benzinin litresi 75 kuruş düştü
00:11 Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü, Messi'li Arjantin'e kabusu yaşattı
23:33 Hırvat yıldız Modric'in Brezilya maçından sonra yaptığı Türkiye açıklaması gündeme oturdu
23:32 Ağrı'da 10 zincir marketi mühürleyen Savcı Sayan paylaştı: Demek ki isteyince oluyormuş
23:32 İran'da olaylar hız kesmiyor! Mollaların yetiştiği medreseler benzinle ateşe veriliyor
22:03 Yürek yakan olay! Yaşamını yitiren bebeğini acılı babaya bez içinde teslim ettiler
16:07 Avrupa'nın göbeğinde savaş çanları! Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2022 10:48:27. #1.13#
SON DAKİKA: ANNESİNİ ÖLDÜRÜP 'HATIRLAMIYORUM' DEMİŞTİ; TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement