Antalya'da, tartıştığı annesi Zübeyda Tıraş'ı boğazına bıçak saplayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Yusuf Emre Tıraş, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Yusuf Emre, Antalya, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › ANNESİNİ ÖLDÜRÜP 'HATIRLAMIYORUM' DEMİŞTİ; TUTUKLANDI - Son Dakika
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