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Annesini öldürüp iki gün cesediyle yaşamış

1 saat önce

SANCAKTEPE'DE annesi Naciye Torunoğlu'nu başına bir cisimle vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan oğlu Cihan T. yakalandı.

Annesini öldürüp iki gün cesediyle yaşamış, System.String[]
SANCAKTEPE'DE annesi Naciye Torunoğlu'nu başına bir cisimle vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan oğlu Cihan T. yakalandı. Şüphelinin annesini öldürdükten sonra iki gün onunla birlikte aynı evde kaldığı, cesedi buzdolabına saklamaya çalıştığı öğrenildi. Polis, şüpheliyi, bir kız arkadaşını annesiymiş gibi bankaya aratarak içinde 40 bin lira para bulunan hesabın şifresini öğrenmeye çalıştığını tespit etti.


CESET EVDEN GELEN KÖTÜ KOKULAR ÜZERİNE BULUNMUŞTU


Sancaktepe'de 11 Eylül 'de Kemal Türker Mahallesi, Halilbey Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katından kötü kokular gelmesi üzerine harekete geçen polis içeri girdiğinde bir kadın cesedi ile karşılaştı. Cesedin aynı evde oturan ve kendisinden iki gündür haber alınamayan 57 yaşındaki Naciye Torunoğlu'na ait olduğu tespit edildi.


POLİS OĞLUNU ARIYORDU


Polis yaptığı inceleme sonucu başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edilirken, cinayet şüphelisi olarak oğlu Cihan T. aranmaya başlandı. Yapılan çalışmalar sonucu Cihan T. önceki gün akşam saatlerinde polis tarafından yakalandı. Polis Cihan T.'nin arkadaşı olduğu öğrenilen Ferdi Ş.'yi de cinayet olayıyla ilgili gözaltına aldı.


CESETLE BERABER 2 GÜN YAŞAMIŞ


Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin annesini öldürdükten sonra onunla birlikte iki gün aynı evde yaşadığı tespit edildi. Şüphelinin annesinin üzerine bir battaniye örttüğü, koku olmaması için evdeki vantilatörü çalıştırdığı öğrenildi. Şüpheli Cihan T.'nin ayrıca cesedi buzdolabına da sokarak saklamaya çalıştığı öğrenildi.


BANKADAKİ HESABIN ŞİFRESİNİ ÖĞRENMEYE ÇALIŞMIŞ


Öte yandan şüphelinin olaydan sonra annesine ait banka şubesinde bulunan 40 bin lirayı çekmek için, bir kız arkadaşından yardım istediği, annesi gibi bankayı aratarak hesap şifresini öğrenmeye çalıştığı öğrenildi. Şüpheli işlemleri bittikten sonra adliyeye sevk edildi.


"BEN ANNEMİ ÖLDÜRMEDİM" DİYE BAĞIRDI


Şüpheli adliye ye götürülürken "Ben annemi öldürecek kadar şerefsiz değilim" diye bağırdı. Cihan T. ile birlikte gözaltına alınan diğer şüpheli Ferdi Ş.'de adliyeye gönderildi.


Sancaktepe, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:28 Kaynak: DHA
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Para için annesini öldürdü, cesedi buzdolabına saklamaya çalıştı!
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