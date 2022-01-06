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Annesini önce bıçaklayıp, sonra kablo ile boğmuştu! Amcasına gidip ağlamış! - Son Dakika

Annesini önce bıçaklayıp, sonra kablo ile boğmuştu! Amcasına gidip ağlamış!

06.01.2022 14:09
Annesini önce bıçaklayıp, sonra kablo ile boğmuştu! Amcasına gidip ağlamış!

Çorum'un Osmancık ilçesinde, bıçakladığı annesi Nurcan Soluğan'ı (40) saç kurutma makinesinin kablosu ile boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan M.N.S. (17) adlı kızın, cinayet sonrası gittiği amcasına "Ben kötü bir şey yaptım annemi yaraladım" diyerek ağladığı ortaya çıktı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde ilçenin Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.N.S. ile annesi Nurcan Soluğan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.N.S., mutfaktan aldığı bıçakla annesini koltuk altından bıçakladı, ardından saç kurutma makinesinin kablosu ile boğmaya çalıştı.

KOMŞULAR DUYDU

Kadının çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Soluğan'ı kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan Soluğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nurcan Soluğan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.N.S. ise tutuklandı.

"AMCA BEN KÖTÜ BİR ŞEY YAPTIM"

Olayın ardından evden hızla çıktığı öğrenilen M.N.S.'nin amcasının evine gidip olan biteni anlattığı ortaya çıktı. Gözaltı sorgusundaki ifadesinde, annesiyle tartıştıklarını vebıçakladıktan sonraboğduğunu itiraf eden M.N.S'nin amcasına "Amca ben kötü bir şey yaptım annemi yaraladım" diyerek gözyaşı döktüğü öğrenildi.

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Osmancık, Cinayet, Çoruh, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Annesini önce bıçaklayıp, sonra kablo ile boğmuştu! Amcasına gidip ağlamış! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesini önce bıçaklayıp, sonra kablo ile boğmuştu! Amcasına gidip ağlamış! - Son Dakika
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