Annesini rehin aldı, özel harekatın nefes kesen operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

Annesini rehin aldı, özel harekatın nefes kesen operasyonuyla yakalandı

Son Güncelleme: 21.09.2023 09:24

Antalya'da akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir şahıs, annesini bıçakla rehin aldı. Anne, oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaçmayı başardı. Şahıs, evdeki eşyaları sokağa fırlatarak polisi alarma geçirdi. Özel harekat ekiplerinin operasyonu sonucunda şahıs etkisiz hale getirildi.

Annesini rehin aldı, özel harekatın nefes kesen operasyonuyla yakalandı

Daha önce 2 polis memurunu yaraladığı öğrenilen şahıs, bu sefer annesine kabusu yaşattı

Çatı katından ne varsa aşağı attı sokağı savaş alanına çevirdi

Sokağa evde ne varsa fırlatan eli bıçaklı şahıs, özel harekatın bacağından vurmasıyla etkisiz hale getirildi

Oğluna tekme atıp canını kurtaran anne Hülya A.: "Kaçamasaydım benim boynumu keserdi"

ANTALYA - Antalya'da akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen şahıs, annesinin boynuna bıçak dayayıp rehin aldı. Anne, oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp canını kurtarırken, evdeki eşyaları sokağa etrafa fırlatan şahıs Antalya polisini alarma geçirdi. Yaklaşık 4 saat boyunca herkese ecel terleri döktüren şahıs, özel harekatın bacağından vurmasıyla etkisiz hale getirildi.

Polisi alarma geçiren olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı 6. sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın çatı katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olan ve bir süre önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yattığı belirtilen Fırat A. (28), annesi Hülya A.'yı bıçakla rehin aldı. Bu sırada evdeki eşi ve çocukları dışarıya kaçarken Hülya A, oğlunun bir anlık dalgınlığından faydalanıp kendini dışarıya attı, durumu polise bildirdi. Öfkeli genç bunun üzerine evde ne bulduysa dışarıya atmaya başladı İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi istendi.

Ortalığı savaş alanına çevirdi

Polisin iknalarına yanıt vermeyen Fırat A., Cam, plastik, tahta ve mutfak eşyalarını sokağa fırlatmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri bir yandan özel harekat ekiplerinden destek isterken, bir yandan da sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Sokakta araçları kalan bazı vatandaşlar, zarar görmemesi adına otomobillerini almaya çalıştı.

Çatıya sniperli önlem

Özel Harekat ekiplerinin gelmesinin ardından şahsı etkisiz hale getirmek için operasyon düğmesine basıldı. Ekipler sokağı ablukaya alarak binanın içerisine girdi. Şahsın kapıyı açmaması direnmesi üzerine ilk olarak ikamet içerisine yoğun biber gazı sıkıldı. Biber gazından bazı polisler de etkilendiği gözlendi. Buna rağmen direnmeye devam eden Fırat A., bacak kısmından vurularak etkisiz hale getirildi. Operasyon sırasında başka bir apartmanın çatı katında güvenlik amacıyla 1 sniperli özel harekat ekibi de konuşlandı.

Tüm bu yaşananları bazı vatandaşlar görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı. Polis toplanan kalabalığa sık aralıklarla uyarılarda bulundu. Yaralanan Fırat A., tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

"Kaçmasam boğazımı keserdi"

Oğlunun madde bağımlısı olduğunu ve akli dengesinin yerinde olmadığını belirten anne Hülya A., şunları söyledi:

"Hastaneye yatırmaya çalışıyorum ama gücüm yetmiyor. Kabul etmiyor. 5 ay önce de 2 polisi yaraladı. Şikayetçi oldular, 5 ay cezaevinde yattı. Baktılar akıl hastası saldılar. Polisi ben çağırdım, beni öldürmeye kalktı. Beni yere yatırıp boğazıma bıçağı dayadı. Evdekilere beni düşünmeyin siz çıkın dedim, çocukları kurtarmak istedim. Tekmeyi vurunca biraz sarsıldı o sıra fırlayıp kaçtım. Kaçmasam boynumu keserdi."

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Annesini rehin aldı, özel harekatın nefes kesen operasyonuyla yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesini rehin aldı, özel harekatın nefes kesen operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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