Annesini rehin alıp evini kundaklayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Zanlı, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı.

Yasin Y. teslim olmamak için direnirken elindeki kurusıkı tabancayla havaya ve polise ateş açtı.

Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Nakkaşnigari Sokak'ta, babası ve annesiyle yaşayan Yasin Y. (35) eve geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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