Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu - Son Dakika

Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu

24.05.2021 15:38
Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu, System.String[]

İstanbul'da annesiyle kavga eden acil tıp teknisyeni genç kadının, annesini satırla öldürerek kafasını tencereye koyduğu ortaya çıktı. Durumdan şüphelenen bir komşunun soruları üzerine çelişkili yanıt veren teknisyen yakayı uzun zaman geçmeden ele verdi. Ekiplerin evde yaptığı arama sırasında talihsiz annenin cansız bedeniyle dolabın üzerindeki bir tencere içinde kafası bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Küçükçekmece Halkalı İstasyon Mahallesi'nde yer alan bir sitenin 7. katında yaşanan olayda, acil tıp teknisyeni olarak çalışan Tuğçe S., iki gün önce annesi Sevilay Palabıyık ile tartıştı. İddiaya göre Tuğçe S. tartışma sırasında annesini öldürmekle tehdit etti.

KIZINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Bunun üzerine korkan anne Palabıyık, polise ve savcılığa giderek kızından şikayetçi oldu. Anne Palabıyık'ın bir komşusuna da kızının kendisini öldüreceğinden şüphelendiğini söylediği öğrenildi. Annenin şikayeti üzerine Tuğçe S. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Ancak eve dönen Tuğçe S., annesini satırla öldürdü. Annesi Palabıyık'ın kafasını kesen genç kadın, tencereye koyarak dolabın üzerine sakladı.

KOMŞUSU DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Kan donduran cinayet, Palabıyık'ın bir komşusunun şüphesi üzerine ortaya çıktı. Sevilay Palabıyık'tan haber alamayan komşusu, bu sabah ısrarla kapıyı çaldı. Kapıyı açan katil zanlısı Tuğçe S., önce annesini tatile gittiğini, ardından da rahatsız olduğunu söyledi.

KAFASI TENCERE İÇİNDE BULUNDU

Ancak şüphelenen komşu, polise haber verdi. Eve gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde anne Palabıyık'ın cansız ile karşılaştı. Evde yapılan uzun aramalar sonunda Palabıyık'ın bedeninde ayrılan kafası, dolabın üzerinde bir tencere içerisinde bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Katil zanlısı Tuğçe S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Tuğçe S.'nin bir süredir psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi. Palabıyık'ın cansız bedeni, ilk incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

"ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Olayı anlatan Sevilay Palabıyık'ın bir komşusu, "Çok iyi bir insandı. Kendi halinde zararsız güzel yürekli bir insandı. Kesmiş doğramış kafasını tencereyle dolabın üzerine koymuş. Bedeni de banyoda leğendeymiş. Sürekli kavga ediyorlarmış. Kızını tanımam genç bir kızdı hemşireymiş. Senelerdir birkaç sefer gördüm" ifadelerini kullandı.

Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu

Küçükçekmece, Halkalı, kavga, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu - Son Dakika


YORUMLAR (11)
  • z: komşu böyle günler içindir zamanında benımde komsumu kocası dövmustu korkmustum polise söylemeye ama onlar sonradan barıstı ama korkmamak lazım ben burdan evlatlara seslenıyorum ıyı yada kötu ana anadır baba babadır saygnızı eksık etmeyın ne yaparlarsa yapsınlar sızı onlar buyuttu suan adam olduysanız onlar sayesınde Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Matmazel: Allah evladın da ölümün de hayırlısını versin . Polislere de Allah yardım etsin. Gerçi onlar bunların eğitimini alıyorlar ama ne de olsa insanlar.düşünsene bi tencere var içinde kafa Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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