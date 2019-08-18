Son Dakika Haberleri: Annesini silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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Annesini silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

1 saat önce

Adana'da annesini silahla yaraladığı iddia edilen ve farklı suçlardan da hakkında gözaltı kararı bulunan firari zanlı yakalanıp tutuklandı.

Adana'da annesini silahla yaraladığı iddia edilen ve farklı suçlardan da hakkında gözaltı kararı bulunan firari zanlı yakalanıp tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Temmuz'da merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katında Arzu K'yi (38) tabancayla yaralayıp kaçtığı öne sürülen oğlu Ömer B'nin (20) saklandığı adresi belirledi.
Ekipler, zanlı Ömer B'yi merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla yakaladı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin ifadesinde, annesini vurduğu yönündeki suçlamayı kabul etmeyerek, annesinin de olayın ardından kendisini oğlunun vurduğunu söylediğini ancak daha sonra bunu yalanladığını ileri sürdü.
Bu arada, annesini yaraladığı öne sürülen Ömer B'nin bu olaydan sonra iki ayrı ikamete pompalı tüfekle ateş edilmesi olayına da karıştığı gerekçesiyle arandığı, ayrıca hakkında "yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından da kesinleşmiş 3 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Zanlı, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:14 Kaynak: AA
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