Son Dakika Haberleri: Annesini sınava yetiştirdi
Son Dakika Güncel Haber

Annesini sınava yetiştirdi

1 saat önce

ÇORUM'da, hukuk fakültesi öğrencisi Amine Acar (21), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren annesi Filiz Acar'ı (47) sınava gireceği okula getirip, el sallayarak salona uğurladı.

Annesini sınava yetiştirdi, System.String[]
ÇORUM'da, hukuk fakültesi öğrencisi Amine Acar (21), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren annesi Filiz Acar'ı (47) sınava gireceği okula getirip, el sallayarak salona uğurladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı. Çorum'da hukuk fakültesi öğrencisi Amine Acar, annesi Filiz Acar'ı sınava gireceği Bahçelievler İlkokulu'na getirdi. Amine Acar, el sallayarak annesini sınav salonuna uğurladı. Filiz Acar, kızının kendisini sınava getirdiğini belirterek, "Çok heyecanlıyım. Akşam da ortanca kızımın düğünü var. Çok uğraştım, bakalım hayırlısı" dedi. Annesini sınava getiren Amine Acar ise, "Annemi sınava yetiştirdik, çok istiyordu sınava girmeyi, inşallah hayırlı olur" dedi. 
18 YAŞINDAKİ MUHTAR ADAYIDA SINAVA GİRDİ
Çorum'un en genç kadın muhtar adayı olan Hilal Demiral da (18) sınava girdi. Hilal Demiral, " Türkiye'nin en genç kadın muhtar adayı olmuştum. O zamanki yarışta çok heyecanlıydım. Bugün de sınava giriyorum. Yine heyecanlıyım. Herkese başarılar diliyorum" dedi.
Sınava dakikalarla kaçıran Umut Turan ise, kapı önünde uzun süre gözyaşı döktü.


- Çorum
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:09 Kaynak: DHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan kadın sürücünün korktuğu başına gelmedi Genç kız, piercingleri çıkaramayınca sınava alınmadı Otobüste cinsel içerikli video izleyip kadın yolcuyu taciz etti! İsim benzerliği yüzünden yanlış okula gitti, sınava polis yetiştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 15:55:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Annesini sınava yetiştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]