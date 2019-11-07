Son Dakika Haberleri: Annesini sırtından bıçakladı
Son Dakika 3. Sayfa Annesini sırtından bıçakladı

Annesini sırtından bıçakladı

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde 16 yaşındaki genç, tartıştığı annesini sırtından bıçakladı.

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Konya'nın Kulu ilçesinde 16 yaşındaki genç, tartıştığı annesini sırtından bıçakladı.


Olay Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde anne G.K. (43) ile oğlu R.K. (16) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sırasında 16 yaşındaki genç, eline geçirdiği ekmek bıçağıyla annesini sırtından bıçakladı. Yaralanan kadın, komşular tarafından çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı kadın, hayati tehlikesinin bulunması üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Annesini sırtından bıçaklayan R.K.'nin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

Konya, Anne, Kulu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
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