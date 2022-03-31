Annesini sokak ortasında öldüren şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Başımızı öne eğdi - Son Dakika
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Annesini sokak ortasında öldüren şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Başımızı öne eğdi

31.03.2022 20:41

Adana'da eşinden ayrı yaşayan kadın, sokak ortasında 3 kurşunla oğlu tarafından öldürüldü. Şahıs, ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışırken o sırada izinli bir özel harekat polisi tarafından yakalandı. Şüpheli, emniyetteki ilk ifadesinde annesi için "Başımızı öne eğdi" sözlerine yer verdi.

Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde Kemal Okuyucu, babasından ayrı yaşayan annesi Ayşe Okuyucu'nun oturduğu eve gitti. Annesiyle tartışan Kemal Okuyucu, bir süre sonra belindeki tabancayı çıkararak peş peşe ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlar Ayşe Okuyucu'nun boynu, göğüs ve karın kısmına isabet etti. Ayşe Okuyucu kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Annesini tabancayla öldürüp kaçtı, izinli polis tarafından yakalandı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı kadını, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Ayşe Okuyucu, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Annesini tabancayla öldürüp kaçtı, izinli polis tarafından yakalandı

"BAŞIMIZI ÖNE EĞDİ"

Annesini vurduktan sonra ara sokaklarda kaçarak izini kaybettirmeye çalışan cinayet şüphelisi Kemal Okuyucu, o sırada izinli olan bir özel harekat polisi tarafından yakalanarak, etkisiz hale getirildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelinin, ilk ifadesinde annesi için "Başımızı öne eğdi" dediği öğrenildi.

Ayşe Okuyucu'nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Katil zanlısı Kemal Okuyucu'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Annesini tabancayla öldürüp kaçtı, izinli polis tarafından yakalandı
Annesini tabancayla öldürüp kaçtı, izinli polis tarafından yakalandı
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Şahintepe Mahallesi, Özel Harekat, Silah, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesini sokak ortasında öldüren şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Başımızı öne eğdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesini sokak ortasında öldüren şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Başımızı öne eğdi - Son Dakika
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