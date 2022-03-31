Annesini sokak ortasında tabancayla öldürdü - Son Dakika

Adana'da annesini tabancayla sokak ortasında vurarak öldüren şahıs, istirahatli özel harekat polisi tarafından yakalandı.

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi 3108 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrı yaşayan Ayşe O.'nun (40) evinin olduğu sokağa gelen oğlu Kemal O. (22), burada beklemeye başladı. Yanında bir kadın ile elinde bıçakla evden çıkan Ayşe O.'ya oğlu Kemal O. silahla 3 el ateş etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, zanlı kaçmaya başladı. Bu sırada olay yerinden geçen istirahatli özel harekat polisi zanlıyı yakaladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla kadın Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Yolda kalbi duran kadın tekrar hayata döndürüldü. Ancak olaydan bir saat sonra kadın hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet polisi tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürülen zanlının annesi için "Başımızı öne eğdi" dediği ileri sürüldü.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/ İHA)