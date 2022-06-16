Annesini tabanca ile vuran amcasını bıçakla yaraladı - Son Dakika
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Annesini tabanca ile vuran amcasını bıçakla yaraladı

16.06.2022 23:48
Annesini tabanca ile vuran amcasını bıçakla yaraladı

ZONGULDAK'ta Nurten Demirbağ (40), evinin yakınında tartıştığı kayınbiraderi Namık Demirbağ (57) tarafından tabanca ile vuruldu.

ZONGULDAK'ta Nurten Demirbağ (40), evinin yakınında tartıştığı kayınbiraderi Namık Demirbağ (57) tarafından tabanca ile vuruldu.  Annesinin yaralandığını gören C.D. (17), amcası Namık Demirbağ'ı bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırı anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay akşam saatlerinde Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Namık Demirbağ, sokaktaki merdivenlerde yengesinin eve gelmesini bekledi. İşten evine dönen Nurten Demirbağ, yolunu kesen kayınbiraderi ile tartıştı. Tartışma sırasında belinden tabancasını çıkaran Demirbağ, yengesi Nurten Demirbağ'a art arda ateş etti. Yaralanan kadın yere yığıldığında Namık Demirbağ, bu kez tabancanın kabzası ile başına vurdu.

AMCASINI BIÇAKLADISilah seslerinin geldiği yöne koşan C.D., kanlar içerisinde yerde yatan annesine tabancanın kabzasıyla vuran amcası Namık Demirbağ'ı, "Sen nasıl annemi vurursun" diyerek bıçakladı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Nurten Demirbağ ile Namık Demirbağ hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma başlatan polis, amcasını bıçakla yaralayan C.D.'yi gözaltına aldı. Daha sonra olay yerine gelen Nurten Demirbağ'ın eşi Mehmet Demirbağ'ı ise yakınları sakinleştirmeye çalıştı.KAMERAYA ALAN KİŞİ 'KADINI ÖLDÜREK' DİYE BAĞIRDI

Namık Demirbağ'ın yengesini vurduğu anlar ise cep telefonu ile kaydedildi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde Namık Demirbağ'ın, yerde yaralı halde yatan yengesi Nurten Demirbağ'ın başına tabancının kabzasıyla vurduğu görüldü. Görüntüleri kaydeden vatandaşın, "Mermisi bitti, indirin onu. Kadını öldürecek" diye yardım çağrısında bulunduğu duyuldu.


Annesini tabanca ile vuran amcasını bıçakla yaraladı
Annesini tabanca ile vuran amcasını bıçakla yaraladı
Annesini tabanca ile vuran amcasını bıçakla yaraladı
Annesini tabanca ile vuran amcasını bıçakla yaraladı
YORUMLAR
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KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN İKİ ÇOCUĞUNU TABANCA İLE VURDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI KENDİSİNİ BIÇAKLAYAN İKİ ÇOCUĞUNU TABANCA İLE VURDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI Bir kadın eski eşini bıçakla yaraladı Bir kadın eski eşini bıçakla yaraladı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesini tabanca ile vuran amcasını bıçakla yaraladı - Son Dakika

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