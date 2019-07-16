Son Dakika Haberleri: Annesini tabancayla kazara boynundan vuran 16 yaşındaki çocuk serbest
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Annesini tabancayla kazara boynundan vuran 16 yaşındaki çocuk serbest

2 saat önce

Samsun'da tabancayı kurcalarken annesini boynundan kazara vurarak ağır yaralayan 16 yaşındaki çocuk, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Annesini tabancayla kazara boynundan vuran 16 yaşındaki çocuk serbest, System.String[]
Samsun'da tabancayı kurcalarken annesini boynundan kazara vurarak ağır yaralayan 16 yaşındaki çocuk, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Aynur A. adlı kadın tabancayla boynundan vurularak ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aynur A. tedavi altına alındı.

Polis yaptığı araştırma sonucu Aynur A.'yı 16 yaşındaki oğlu B.A.'nın vurduğunu tespit etti. Hastanede gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen B.A., Samsun Adliyesine sevk edildi.

B.A., "Dışarıda silah buldum eve götürdüm. Kurcalarken patladı, annem kazara vuruldu. Ambulans çağırdım hastaneye gittik" dedi.

Savcıya ifade veren B.A., tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:16 Kaynak: İHA
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