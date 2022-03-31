Annesini tabancayla öldürüp kaçtı, izinli polis tarafından yakalandı - Son Dakika

ADANA'da evinin önünde tartıştığı oğlu Kemal Okuyucu tarafından tabancayla 3 yerinden vurularak ağır yaralanan Ayşe Okuyucu (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Annesine kurşun yağdırdıktan sonra kaçmaya çalışan şüpheli, izinli özel harekat polisi tarafından yakalandı. Katil zanlısı Okuyucu'nun ilk ifadesinde annesi için "Başımızı öne eğdi" dediği öğrenildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi 3108 Sokak'ta meydana geldi. Kemal Okuyucu, babasından ayrı yaşayan annesi Ayşe Okuyucu'nun oturduğu eve gitti. Annesiyle tartışan Kemal Okuyucu, bir süre sonra belindeki tabancayı çıkararak peş peşe ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlar Ayşe Okuyucu'nun boynu, göğüs ve karın kısmına isabet etti. Ayşe Okuyucu kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİSilah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı kadını, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırdı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Ayşe Okuyucu, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı.'BAŞIMIZI ÖNE EĞDİ' DEDİAnnesini vurduktan sonra ara sokaklarda kaçarak izini kaybettirmeye çalışan cinayet şüphelisi Kemal Okuyucu, o sırada izinli olan bir özel harekat polisi tarafından yakalanarak, etkisiz hale getirildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelinin, ilk ifadesinde annesi için "Başımızı öne eğdi" dediği öğrenildi.

Ayşe Okuyucu'nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Katil zanlısı Kemal Okuyucu'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.