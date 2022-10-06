Son dakika haberleri! Hastanede tedavi görürken eve hırsız girdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Hastanede tedavi görürken eve hırsız girdi

06.10.2022 14:59

Son dakika haberi... KARABÜK'te, Fatma Adakoğlu tedavisi için hastanede yatarken evine giren hırsızlar eşyaları çaldı.

KARABÜK'te, Fatma Adakoğlu tedavisi için hastanede yatarken evine giren hırsızlar eşyaları çaldı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi Abide Sokak'ta meydana geldi. Ankara'da yaşayan Eray Adakoğlu, felçli annesi Fatma Adakoğlu'nu tedavisi için Karabük'ten alıp Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Annesinin hastaneye yatış işlemleri sonrası, anne babasıyla vedalaşıp Ankara'ya dönen Adakoğlu, akrabalarının aramasıyla eve hırsız girdiğini öğrenip Karabük'e geldi. Eve gelen polis ekipleri inceleme yapıp, delil topladı. Hırsızlık şüphelilerinin zemin kattaki dairenin korkuluğunu kırıp, pencereyi açarak içeri girdiği belirlendi.

Dün sabah Karabük'ten ayrıldıklarını söyleyen Eray Adakoğlu, daha önce de benzer bir olay yaşadıklarını belirterek, "Hastaneye yatışını yaptık. Oradan Ankara'ya geçtim. Akşam 23.30 gibi kayınbiraderim aradı beni. Pencerelerin kırık olduğunu ve eve hırsız girdiğini söyledi. Bunun üzerine kendisi polis çağırdı. Ben de yola çıktım. Geldiğimizde polis ekipleri buradaydı. Evimizde 2 tane televizyon, cep telefonu, tıraş makinası ve pafta makinesinin olmadığını tespit ettik. Biz 3 senedir annemizin yürümesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bir ara ilk gün yattılar, birkaç saat sonra evleri soyuldu. Alınan malzemenin değeri umurumuzda değil. Yerine hepsi alınır ama bunun artık son bulmasını istiyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karabük, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Hastanede tedavi görürken eve hırsız girdi - Son Dakika

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