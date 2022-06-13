Olay, Sunguroğlu Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.D., tartıştığı annesi A.U.'yu tüfekle karnından vurmuş, talihsiz kadın evden kaçarak komşularına sığınmıştı. Annesini vurduktan sonra evlerinin balkonuna çıkan genç, polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alınmıştı. Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan anne A.U. ise buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Annesini tüfekle vuran genç tutuklandı - Son Dakika

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