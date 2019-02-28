Annesini Vuran Oğul ve Azmettirip, Tabanca Veren Baba Tutuklandı

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde, 16 yaşındaki B.K., babası Mustafa K.'nın verdiği tabanca ile annesi Arzu H.'yi vurarak, ağır yaraladı.

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde, 16 yaşındaki B.K., babası Mustafa K.'nın verdiği tabanca ile annesi Arzu H.'yi vurarak, ağır yaraladı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Arzu H., hastanede tedavi altına alınırken, B.K.'yı, nafaka ödemediği için boşandığı eşi tarafından hakkında icra takibi başlatılan babasının azmettirdiği ortaya çıktı. Oğluna tabanca verdiği an araç içi kamera görüntürüsüyle tespit edilen taksici baba Mustafa K. ile B.K. tutuklandı.



Vakfıkebir ilçesinde 25 Şubat günü meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti; Arzu H. ve Mustafa K. boşandı. Taksici Mustafa K. mahkemenin ödemesine karar verdiği nafakaları Arzu H.'ye ödemedi. Bunun üzerine Arzu H., eski eşi hakkında icra işlemi başlattı.



Yine iddiaya göre Mustafa K., çalıştığı takside oğlu B.K.'ya ruhsatsız tabancasını vererek annesini vurmasını söyledi. B.K. da evine gittiği annesinden babası ile ilgili şikayeti geri çekmesini istedi. Anne ile oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma sürerken B.K., tabancayla annesine 8 el ateş etti. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Arzu H., ağır yaralandı.



B.K. kaçarken Arzu H. komşuları tarafından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.



TABANCA VERDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI



Jandarma, B.K. ve babası Mustafa K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, taksicilik yapan Mustafa K.'ya ait otomobilindeki araç içi kamera kayıtlarını geriye dönük inceledi. Görüntülerde, Mustafa K.'nın oğlu B.K.'ya tabanca verdiği belirlendi. Baba ve oğlunun telefon kayıtlarını da mercek altına alan jandarma, olaydan sonra B.K.'nın babasına 'Vurdum baba' dediğini tespit etti. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen baba, 'cinayete azmettirmek' suçundan 16 yaşındaki B.K. ise 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.



SOSYAL MEDYADA MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI



Öte yandan Mustafa K.'nın sosyal medya hesaplarından 'Adalet herkese lazım mı bilmem, kahpeliğe mermi şart olmuş', 14 Şubat günü de 'Sana bugünün anısına güzel bir sürprizim olacak, bekle gör' paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.



- Trabzon

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