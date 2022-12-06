Annesinin üzerine benzin döküp yakmaya çalışan şahıs, hapisten çıkar çıkmaz bu kez de annesinin evini ateşe verdi - Son Dakika
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Annesinin üzerine benzin döküp yakmaya çalışan şahıs, hapisten çıkar çıkmaz bu kez de annesinin evini ateşe verdi

06.12.2022 16:05

İstanbul Sultangazi'de daha önce annesi Mecbure Yaşar'ın üzerine benzin dökerek yakmak isteyen Yasin Yaşar adlı şahıs tutuklanmıştı. Hapisten çıkan Yasin Yaşar'ın bu kez annesinin evini ateşe verdiği ileri sürüldü.

64 yaşındaki Mecbure Yaşar ile oğlu Yasin Yaşar ve Hacı Muhammet Yaşar arasında araç ve evin satışı konusunda 3 Nisan 2022'de tartışma yaşanmıştı. Tartışma üzerine uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 25 yaşındaki Yasin Yaşar elindeki bidonda bulunan benzini annesinin üzerine dökerek yakmak istemişti. Kaçmaya çalışan kadını diğer oğlu Hacı Muhammet Yaşar kurtarmıştı. Olayın ardından tutuklanan Yasin Yaşar geçtiğimiz aylarda cezaevinden çıktı.

"BEN DEVLETTEN YARDIM İSTİYORUM"

Yasin Yaşar, iddialara göre bu kez de annesi Mecbure Yaşar'ın Yayla Mahallesi'nde bulunan evini yaktı. Evin yandığını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekipleri bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri yanan evi kısa sürede söndürdü. Evi yaktıktan sonra kaçtığı iddia edilen Yasin Yaşar'ı yakalamak için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. Anne Mecbure Yaşar, "Ben devletten yardım istiyorum. Evimi tamir etsinler. Kimin yaktığını bilmiyorum. Ben hastanedeydim. Bana telefon geldi evin yanıyor diye" dedi.

Annesini yakmaya çalışmıştı; bu kez evini yaktı
Annesini yakmaya çalışmıştı; bu kez evini yaktı
Annesini yakmaya çalışmıştı; bu kez evini yaktı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Annesinin üzerine benzin döküp yakmaya çalışan şahıs, hapisten çıkar çıkmaz bu kez de annesinin evini ateşe verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Annesinin üzerine benzin döküp yakmaya çalışan şahıs, hapisten çıkar çıkmaz bu kez de annesinin evini ateşe verdi - Son Dakika
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