Annesini yaralayıp kaçan cezaevi firarisine ilişkin açıklama - Son Dakika

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, cezaevi firarisinin polise ateş açarak annesinin yaralayıp kaçtığı olaya ilişkin açıklama yaptı.



Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesindeki bir adreste cezaevi firarileri O.G. ve A.Ç. isimli şahısların olduğu bilgisini alarak adrese gelip, güvenlik önlemi aldıktan sonra evin kapısın çalmıştı. Cezaevi firarisinin annesi kapıyı açmış, daha sonra da şüphelilerin polis açtığı ateş sonrası anne S.G. yaralanmış ve firari O. G. pencereden kaçmıştı. Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı olaya ilişkin yazılı açıklama yaparak, "Çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan O.G. ve arkadaşı A.Ç. isimli şahısların ilçemiz Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesindeki bir adreste oldukları bilgisi alınmıştır. Bahse konu adres civarında gerekli emniyet tedbirleri alınarak ikametin kapısı çalındığında kapıyı görevli memurlara açan S.G. isimli şahıs (Aranan şahsın annesi) evin içinde polislerimize doğru içerden ateş açılması sonrası tekrar kapıyı kapatmıştır. İlçe emniyet müdürlüğümüz ekipleri özel hareket timlerince ikamete girilmiş, ikamette aranan şahıslardan olan A.Ç. ile ikamette bulunan H.G. ve S.G. isimli şahısların olduğu tespit edilmiş. Şahısların yakalaması yapılmıştır. Aranan şahsın annesi S.G. isimli şahıs yaralı olması sebebiyle tedavi amaçlı hastaneye götürülmüştür. O.G. isimli şahsın ikamet içerisinde olmadığı binanın arka kısmındaki bir çıkıştan kaçmış olduğu değerlendirilmekte olup konuyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL