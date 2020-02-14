Annesini yatağında silahla vurarak öldürdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Annesini yatağında silahla vurarak öldürdü - Son Dakika

Annesini yatağında silahla vurarak öldürdü

6 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde psikolojik problemleri olduğu iddia edilen oğlunun silahla vurarak öldürdüğü 64 yaşındaki kadın, yatağında kanlar içinde bulundu.

Annesini yatağında silahla vurarak öldürdü, System.String[]

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde psikolojik problemleri olduğu iddia edilen oğlunun silahla vurarak öldürdüğü 64 yaşındaki kadın, yatağında kanlar içinde bulundu.


Olay, gece saatlerinde Kandıra ilçesi Çıraklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Fatma D. (64) ve oğlu Emrah D.'nin (30) yaşadığı evden silah sesleri duyan vatandaşlar, anne ve oğlunun yaşadığı eve gitti. Emrah D'yi evin önünde beklerken gören ve içeri giren vatandaşlar, Fatma D.'yi yatağında kanlar içinde yatarken buldu. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından Fatma D.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Emrah D.'nin


psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Kandıra, Emrah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:39 Kaynak: İHA
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