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Annesini ziyarete giden şahıs 5. kattan düşerek öldü, anne kalp krizi geçirdi - Son Dakika

Annesini ziyarete giden şahıs 5. kattan düşerek öldü, anne kalp krizi geçirdi

03.10.2021 13:19

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde annesini ziyarete gelen bir şahıs, 5. kattaki ikametin camından düşerek hayatını kaybederken, oğlunun düştüğünü gören annesi de kalp krizi geçirdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde annesini ziyarete gelen bir şahıs, 5. kattaki ikametin camından düşerek hayatını kaybederken, oğlunun düştüğünü gören annesi de kalp krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocatepe Mahallesi Güleryüz Sokak'ta meydana gelen olayda, annesini ziyaret etmeye gelen İ.Y. (42), 5. katta bulunan ikametin penceresinden yangın merdiveni boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Oğlunun düştüğünü gören anne H.Y. (65) kalp krizi geçirirken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İ.Y., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kalp krizi geçiren anne H.Y. de tedavi altına alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Annesini ziyarete giden şahıs 5. kattan düşerek öldü, anne kalp krizi geçirdi
Annesini ziyarete giden şahıs 5. kattan düşerek öldü, anne kalp krizi geçirdi
Annesini ziyarete giden şahıs 5. kattan düşerek öldü, anne kalp krizi geçirdi
Annesini ziyarete giden şahıs 5. kattan düşerek öldü, anne kalp krizi geçirdi
Annesini ziyarete giden şahıs 5. kattan düşerek öldü, anne kalp krizi geçirdi
Annesini ziyarete giden şahıs 5. kattan düşerek öldü, anne kalp krizi geçirdi
Annesini ziyarete giden şahıs 5. kattan düşerek öldü, anne kalp krizi geçirdi
Annesini ziyarete giden şahıs 5. kattan düşerek öldü, anne kalp krizi geçirdi

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesini ziyarete giden şahıs 5. kattan düşerek öldü, anne kalp krizi geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesini ziyarete giden şahıs 5. kattan düşerek öldü, anne kalp krizi geçirdi - Son Dakika
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