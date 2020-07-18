Annesinin 80 liralık pazar parasıyla spor salonuna yazıldı, dünya 4.'sü oldu - Son Dakika

Annesinin 80 liralık pazar parasıyla spor salonuna yazıldı, dünya 4.'sü oldu

Denizli'de, 19 yaşındaki milli sporcu annesinden aldığı pazar alışverişi parasıyla spor salonuna yazıldı.

Denizli'de, 19 yaşındaki milli sporcu annesinden aldığı pazar alışverişi parasıyla spor salonuna yazıldı. Burada kendini bilek güreşi dalında geliştiren genç sporcu, katıldığı bir müsabakada dünya 4.'sü oldu.

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Denizli'nin Çardak ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki milli sporcu Mahmut Koç, bilek güreşi dalında elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. Koç'un elde ettiği başarıların arkasında yatan hikayesi ise duyanları hem şaşırtıyor hem de gururlandırıyor. Genç sporcu, 3 yıl önce kendini geliştirmek için bir spor salonuna yazılmak istedi. Ancak spor salonuna kayıt ücreti olan 80 lirayı ödeyemediği için gidemedi. Ardından o gün pazar alışverişine giden annesi Nuray Koç'tan para istedi. Anne Koç ise oğlunu kırmayarak pazar parasını kendisine verdi. Annesinin verdiği parayla spor salonuna yazılan genci, antrenörü bilek güreşi yapmaya teşvik etti. O günden sonra kendisini bilek güreşi dalında geliştiren Koç, bugüne kadar elde ettiği pek çok şampiyonluğun yanında Romanya'da katıldığı bir müsabakada ise dünya 4.'sü oldu. Toplam 18 madalyası bulunan milli sporcunun hedefi ise Dünya Şampiyonu olmak.

"HEDEFİM BÜYÜKLERDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK"

Romanya'da katıldığı yarışmada 18 kişi arasından 4. olabilmeyi başaran milli sporcu Koç, tek hedefinin Türk Bayrağı'nı en iyi şekilde temsil ederek Dünya Şampiyonluğu kazanmak olduğunu kaydetti. Koç, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Arkadaşlarım spor salonuna gidiyordu, ben de özeniyordum. 3 sene önce benim de fazla param yoktu. Bir şekilde annemin pazar parasını aldım. Daha sonra spor salonuna yazıldım. Başladım, antrenmanlar, yarışmalar derken bugünlere geldik. İlk olarak Denizli'de küçük çaplı bir yarışmaya katıldım. Orada birincilik elde ettim. Ankara'ya Okullararası Türkiye Şampiyonası'na gittim. Orada bir şey yapamadım. Orada başarı elde edemediğim için daha da hırslandım. Daha sonra iki kez Türkiye Şampiyonu oldum. Daha sonra Avrupa, Dünya derken, dünya 4.'sü oldum. Şu an hedefim büyüklerde Dünya Şampiyonu olmak."

(İHA)

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Annesinin 80 liralık pazar parasıyla spor salonuna yazıldı, dünya 4.'sü oldu - Son Dakika
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