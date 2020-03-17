Annesinin alevlerin arasından kurtardığı minik Irmak Erzurum'da tedaviye alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Annesinin alevlerin arasından kurtardığı minik Irmak Erzurum'da tedaviye alındı - Son Dakika

Annesinin alevlerin arasından kurtardığı minik Irmak Erzurum'da tedaviye alındı

6 saat önce

Kars'ın Susuz ilçesinde evde çıkan yangında annesinin alevlerin arasından kurtardığı 2,5 yaşındaki Esin Irmak Yarıcı, Erzurum'da tedavi altına alındı.

Annesinin alevlerin arasından kurtardığı minik Irmak Erzurum'da tedaviye alındı, System.String[]

Kars'ın Susuz ilçesinde evde çıkan yangında annesinin alevlerin arasından kurtardığı 2,5 yaşındaki Esin Irmak Yarıcı, Erzurum'da tedavi altına alındı.

İnkılap Mahallesinde yaşayan 5 çocuk annesi Sevilay Yarıcı'nın evinde, 10 gün önce yangın çıktı. Yarıcı, bahçede çamaşır asarken başlayan yangını o sırada evde tek başına olan minik kızının çığlık sesleriyle fark etti.

Sobadan kaynaklandığı sanılan yangında, bir anda evi saran alevlerin arasına dalan Yarıcı, kızı Esin Irmak'ı dışarı çıkarmayı başardı.

Olay yerinden 112 Acil Sağlık ekiplerince sağlık ocağına kaldırılan minik kız, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezine sevk edilerek tedaviye alındı.

Anne Sevilay Yarıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıkadığı çocukların çamaşırını kurutmak için bahçeye asmaya gittiğini söyledi. Yarıcı, "Sobadan sıçrayan alevler evi yakmıştı. İçeri girip Irmak'ı çıkardım. Hastaneye gittiğimde ise kızımın vücudunun yarısının yandığını öğrendim." dedi.

"Evdeki bütün eşya yandı, hiçbir şeyimiz kalmadı"

Olayın etkisinden hala kurturalamadığını ifade eden Yarıcı şöyle devam etti:

"Gözümü kırpmadan yanan evden çocuğumu kurtardım. Yangında evdeki bütün eşya yandı, kıyafetimiz, hiçbir şeyimiz kalmadı. Eşimin işi yok, Tekirdağ'a iş bulmaya gitmişti. Diğer çocuklarım ne durumda bilemiyorum, şu an başkalarının evinde. Yetkililerden yardım bekliyoruz, hiç olmazsa eşime iş imkanı sağlansın, 4 çocuk okutuyoruz. Nasıl geçineceğiz, ev eşyalarımızı nasıl temin ederiz bilemiyorum, Allah yardımcımız olsun."

BEAH Yanık Merkezi yetkilileri, vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan 2,5 yaşındaki Esin Irmak Yarıcı'nın tedavinin sürdüğünü bildirdi.

Erzurum, Susuz, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:42 Kaynak: AA
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