Annesinin aracıyla drift atan gence trafik polisi sürprizi... 20 bin 234 TL ceza yedi - Son Dakika
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Annesinin aracıyla drift atan gence trafik polisi sürprizi... 20 bin 234 TL ceza yedi

31.03.2022 16:40

Annesinin aracıyla drift atan gence trafik polisi sürprizi... 20 bin 234 TL ceza yedi Antalya'nın Manavgat ilçesinde drift yaparken bir anda trafik ekip aracını karşısında gören genç, kaçarak izini kaybettirmesine rağmen ceza yemekten kurtulamadı.

Annesinin aracıyla drift atan gence trafik polisi sürprizi... 20 bin 234 TL ceza yedi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde drift yaparken bir anda trafik ekip aracını karşısında gören genç, kaçarak izini kaybettirmesine rağmen ceza yemekten kurtulamadı.

30 Mart Çarşamba günü Mehmet Akif Caddesi ile Aşık Veysel Caddesinin kesiştiği döner kavşakta drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsü, tam drifti tamamlayacağı sırada karşısında trafik ekip otosunu görünce, şaşkına döndü. Kaçmaya başlayan araç, nefesleri kesen kovalamaca sonunda izini kaybettirdi. Aracın plakasından ruhsat sahibine ulaşan Trafik ekipleri, Trafik Denetleme Büro Amirliğine davet ettiği araç sürücüsü ve araç sahibine ceza yağdırdı. Araç sürücüsüne drift yapmak, ehliyetsiz araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali, dur ihtarına uymamak, makas atmak, aracın sigortasının geçmiş olmasından dolayı 16 bin 569, araç sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye aracını kullandırmaktan 3 bin 674 olmak üzere toplam 20 bin 234 TL para cezası uygulandı. Drift yaptığı belirlenen bir başka kişiye ise, drift yapmak suçundan 9 bin 125 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 2 aylığına el konuldu.

"Sanayi Camii önü drift alanı gibi"

Diğer taraftan Sanayi Sitesi'nde Sanayi Camiinin çevresi, özellikle 2002 ve 2007 sokakların kesiştiği alan drift tutkunlarının mekanı haline geldi. Bu noktada drift yapıldığı şikayeti üzerine harekete geçen trafik ekipleri, güvenlik kameralarından plakasını belirledikleri araca 9 bin 125 TL para cezası yazarken sürücü belgesine de 2 aylığına el koydu.

Annesinin aracıyla drift atan gence trafik polisi sürprizi... 20 bin 234 TL ceza yedi
Annesinin aracıyla drift atan gence trafik polisi sürprizi... 20 bin 234 TL ceza yedi
Annesinin aracıyla drift atan gence trafik polisi sürprizi... 20 bin 234 TL ceza yedi

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Annesinin aracıyla drift atan gence trafik polisi sürprizi Annesinin aracıyla drift atan gence trafik polisi sürprizi Antalya'da kaparo dolandırıcılığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı Antalya'da kaparo dolandırıcılığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı Plaj alanı açmak için dere yatağını değiştirdiler Plaj alanı açmak için dere yatağını değiştirdiler

Türk Lirası, Manavgat, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesinin aracıyla drift atan gence trafik polisi sürprizi... 20 bin 234 TL ceza yedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesinin aracıyla drift atan gence trafik polisi sürprizi... 20 bin 234 TL ceza yedi - Son Dakika
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