Annesinin, babasının, eşinin ve oğlunun öldüğü kazadan üzerine çay dökülmesi sayesinde kurtulmuş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Annesinin, babasının, eşinin ve oğlunun öldüğü kazadan üzerine çay dökülmesi sayesinde kurtulmuş - Son Dakika

Annesinin, babasının, eşinin ve oğlunun öldüğü kazadan üzerine çay dökülmesi sayesinde kurtulmuş

6 saat önce

Manavgat'ta meydana gelen kazada annesini, babasını, eşini ve oğlunu kaybeden Musa Elmas'ın üzerine çay döküldüğü için araca binmediği ve aracın satılık ilanını internete koyduktan dakikalar sonra kaza haberini aldı öğrenildi.

Annesinin, babasının, eşinin ve oğlunun öldüğü kazadan üzerine çay dökülmesi sayesinde kurtulmuş, System.String[]

Manavgat'ta meydana gelen kazada annesini, babasını, eşini ve oğlunu kaybeden Musa Elmas'ın üzerine çay döküldüğü için araca binmediği ve aracın satılık ilanını internete koyduktan dakikalar sonra kaza haberini aldı öğrenildi., Cuma namazı sonrasında aile bireylerinin mezarı başında dua eden acılı baba, bir insanın yaşayabileceği en büyük acıları yaşadığını, tek tesellisinin 9 yaşındaki kızı Büşra'nın durumunun iyiye gitmesi olduğunu belirterek bundan sonra onun için yaşayacağını söyledi.


Pazar gecesi meydana gelen kazada annesi Emine Elmas (62), babası Telat Elmas (67), eşi Aysel Elmas (35) ve oğlu Telat Elmas'ı (14) kaybeden Musa Elmas, cuma namazının ardından Hatıplar Mezarlığı'nı ziyaret ederek gözyaşları arasında dua etti. Mezarlıkta konuşan Musa Elmas, böyle bir acıyı kimsenin yaşamasını istemediğini belirterek, "Akşam ailece amcamlara çay içmeye gittik. Üzerime çay döküldü ve serinlemek için evden dışarı çıktım. Babam bir süredir arabanın motorunun yetersiz kaldığını belirterek satmamı istiyordu. Zarar etmemesi için bir süre işi uzattım. Dışarıya çıktığımda internetten anlayan bir arkadaşımı aradım. Geldi ve onunla internete arabanın satış ilanını koyduk. Bu sırada babam, annem, eşim, oğlum ve kızım arabaya binip eve dönmek için yola çıktılar. Beni de arkadaşım bıraktı. Ben onlardan önce eve geldim. Kısa bir süre sonra kazanın haberini aldım. Hemen olay yerine koştuğumda ailemin tamamının hastanelere gönderildiğini öğrendim. O kargaşada en yakındaki hastanede kızımın olduğunu öğrendim. Ona koştum. Durumunun iyi olduğunu öğrenince babamın yanına gittim. Babam gözlerimin önünde can verdi. Annemin ve eşimin ölüm haberleri beni iyice yıktı. Allah kimseye böyle bir acı vermesin" dedi.


Yaşadığı acının dayanılacak bir acı olmadığını, her şeye kızı için katlandığını belirten Musa Elmas, "İnanın bütün bu acılara rağmen sadece kızım için ayakta duruyorum. Kızımın yaşaması ve her gün daha iyiye gitmesi beni ayakta tutuyor. Bundan sonra onun annesi, abisi, dedesi, babaannesi her şeyi ben olacağım. Onun için iyi bir baba kısacası onun her şeyi olacağım" şeklinde konuştu.


Eşinin bıyık bırakmasını istemediğini, annesinin de oğlum şu bıyığını kes diye söylenip durduğunu, kızı Büşra'nın da istemesi nedeniyle yıllardır bırakmış olduğu bıyığını kestiğini belirten Elmas, "Cuma Namazının ardından buraya dua etmeye geldim. Bıyıklarımı kesmiş olarak onların huzuruna geldim. Biraz olsun mutlu olsunlar istedim" şeklinde konuştu. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:52 Kaynak: İHA
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