ANNESİNİN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜ ELA NUR, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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ANNESİNİN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜ ELA NUR, TOPRAĞA VERİLDİ

23.05.2022 18:19

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde annesi Seda Nur Kaya (25) tarafından bıçaklanarak öldürülen işitme engelli kızı Ela Nur Kaya (6), toprağa verildi.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde annesi Seda Nur Kaya (25) tarafından bıçaklanarak öldürülen işitme engelli kızı Ela Nur Kaya (6), toprağa verildi. Baba Ayhan Kaya, kızının tabutu başında gözyaşlarına tutamadı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Eşi Ayhan Kaya'nın evde bulunmadığı sırada, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Seda Nur Kaya, işitme engelli kızı Ela Nur Kaya'yı bıçaklayarak öldürdü. Ardından karşı komşusuna giden Kaya, çocuğunu öldürdüğünü söyleyerek yardım istedi. Eve giden komşuları çocuğu kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen polis ve sağlık ekipleri yaptığı incelemede Ela Nur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan Seda Nur Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Anne Kaya, ifadesinde, Pişmanım, keşke böyle bir olay olmasaydı. Olay anında kendimi kaybettim. Çok üzgünüm dediği belirtildi. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemi tamamlanan Ela Nur Kaya'nın cenazesi Çerkezköy Veysel Karani Camisi'ne getirildi. Burada ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazında baba Ayhan Kaya, kızının tabutu başında dua okuyup, gözyaşı döktü. Ailenin yakınları ve vatandaşların katıldığı cenaze namazının ardından Ela Nur Kaya, Türbedere Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

ANNESİNİN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜ ELA NUR, TOPRAĞA VERİLDİ
ANNESİNİN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜ ELA NUR, TOPRAĞA VERİLDİ
ANNESİNİN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜ ELA NUR, TOPRAĞA VERİLDİ
ANNESİNİN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜ ELA NUR, TOPRAĞA VERİLDİ
ANNESİNİN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜ ELA NUR, TOPRAĞA VERİLDİ
ANNESİNİN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜ ELA NUR, TOPRAĞA VERİLDİ
ANNESİNİN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜ ELA NUR, TOPRAĞA VERİLDİ

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Kaynak: DHA

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