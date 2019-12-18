Annesinin bırakıp kaçtığı 3 aylık bebek devlet korumasına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Annesinin bırakıp kaçtığı 3 aylık bebek devlet korumasına alındı - Son Dakika

Annesinin bırakıp kaçtığı 3 aylık bebek devlet korumasına alındı

6 saat önce

Denizli'de, annesi tarafından sığındıkları eve terk edilen 3 aylık kız bebek devlet korumasına alındı.

Annesinin bırakıp kaçtığı 3 aylık bebek devlet korumasına alındı, System.String[]

Denizli'de, annesi tarafından sığındıkları eve terk edilen 3 aylık kız bebek devlet korumasına alındı.


Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 271 Sokak'ta dün meydana gelen olayda, Suna B. (29) isimli kadın bir kaç gün önce soğuk hava sebebiyle bir eve sığındı. Sabah saatlerinde otomobil ile evden çıkan kadın bir daha geri dönmedi. 3 aylık olduğu tahmin edilen ve kimliği olmayan kız bebeğin annesi geri dönmeyince ev sahipleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri 112 Acil servisten bebek için yardım istedi. Bebek ardından olay yerine gelen ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak müşahedeye alındı.


Anne bebeği istemedi


Olaydan sonra kaçan ve eşinden yaklaşık bir ay önce ayrılan anne ise Çivril ilçesinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan anne ilk ifadesinden bebeği istemediğini söyleyerek, sorunlu bir lohusalık dönemi geçirdiğini ve yine bu dönemde kız bebeğinin kalbinin delik olduğunu belirttiği öne sürüldü. İfadesinde bebeğini sağlık ve maddi koşullardan dolayı istemediğini yenileyen anne Suna B., sonrasında serbest bırakıldı.


Bebek Sevgi Evi'ne yerleştirildi


Olayın ardından Denizli Valiliği'nin talimatı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dün gece bebeği hastaneden alarak devlet korumasın aldı. Kız bebek şimdi kuruma bağlı Sevgi Evleri'nden birine yerleştirilirken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Suna B. isimli annenin çocuğunu alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor. - DENİZLİ

Denizli, Bebek, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:55 Kaynak: İHA
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