Annesinin bıraktığı 18 aylık bebek otoparkta ezildi
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Annesinin bıraktığı 18 aylık bebek otoparkta ezildiABD, (DHA) ? ABD'de 18 aylık bebeğini otoparkta yalnız bırakan anne, bebeğin bir arabanın ezmesi sonucunda hayatını kaybetmesi üzerine mahkemeye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:48 Kaynak: DHA
Annesinin bıraktığı 18 aylık bebek otoparkta ezildi
ABD, (DHA
) ? ABD'de 18 aylık bebeğini otoparkta yalnız bırakan anne, bebeğin bir arabanın ezmesi sonucunda hayatını kaybetmesi üzerine mahkemeye çıkarıldı.
ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde yaşanan olayda, 28 yaşındaki anne Gissel Vazquez'in, 18 aylık bebeğini bir otoparkta yalnız bırakması sonucunda bir arabanın bebeği ezmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.
Vasquez bir çocuğun hayatını tehlikeye atarak ölümüne sebep olmakla suçlanarak mahkemeye çıkarıldı. Bölge polisinden yapılan açıklamada, Vasquez ile bebeğin arasındaki mesafe ve bebeği bıraktığı yerin, suçlamalara neden olduğu belirtildi.
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